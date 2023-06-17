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"Люди им уже не интересны": ЛГБТ-военный разнес правозащитные организации Украины

Действительно ли ЛГБТ-организации защищают права людей (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине существует много правозащитных организаций, в том числе и для ЛГБТ-сообществ. Именно они организовывают марши равенства и отстаивают права определенных категорий населения при нарушении. Однако с течением времени для некоторых из них моральная составляющая работы отходит на второй план.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал ЛГБТ-военный Аарон Джонс.

Аарон рассказывает, что три года был членом и активным участником организации KyivPride, которая занимается правами людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Однако, по словам парня, в последнее время эта организация изменила вектор своей деятельности.

"Именно KyivPride, организация, которую я любил и ценил, заняла другую позицию. Не правозащитную деятельность. Им не настолько были ужк интересны люди и защита прав, как, буду говорить откровенно, пиар", - говорит Аарон.

Он вспоминает случай, когда после марша равенства на него совершили нападение прямо возле его дома. Как и положено, он сразу сообщил кураторам организации, но, как оказалось позже, это было лишним.

"Организация даже не завела дело об этом. Работница организации спросила, нужна ли мне какая-нибудь помощь. На тот момент я подумал о медицинской. А, как я понял потом, она имела в виду юридическую. Для меня это было обидно, что я посвятил организации более трех лет, а они даже не захотели заводить дело о нападении", - рассказывает молодой человек.

Почему пиар дороже морали

В то же время Аарон находит объяснение тому, что правозащитные организации предпочитают "громкие" дела. Все дело в медийности и узнаваемости.

"Если брать обычного человека из ЛГБТ-сообщества, на которое было совершено нападение, и если нападение совершат на военного, на того простака внимание не обратят. Ведь, плохо сказано, но темы о военных сейчас "топовые". Да, это надо освещать, но не в контексте, когда это выгодно", - высказывается бывший активист.

Поддерживают ли организации связи с бывшими участниками

Аарон рассказывает, что пять лет назад он покинул правозащитную деятельность, однако по-прежнему поддерживает связь с бывшими ее участниками.

Однако, по его словам, организация помогает только тем, кто напрямую является ее участниками.

Наш собеседник вспоминает первые несколько недель после ранения и возмущается безразличием его бывших коллег.

"За время пока я находился в военном госпитале, все знали, где я, что со мной, но ни один представитель из той или иной организации, где я был, мне не написал и не пришел. Конечно, самое досадное было то, что уже под время реабилитации я встретил одного из глав ОО. Когда он увидел, в каком состоянии, он даже не захотел поздороваться", - говорит Аарон.

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ЛГБТ