"Люди меня заклевали": блогерша Даша Евтух рассказала про хейт из-за брака с депутатом

Евтух вышла замуж за депутата

Девушка говорит, что большинство людей неправильно воспринимают слово "депутат". Более того, по ее словам, в настоящее время ее избранник не получает доход от своей должности.

"Люди меня заклевали. Потому что для них если депутат, то это уже… Я не знаю. У них в селе у каждого есть такой же депутат, как и мой муж. Он не зарабатывает денег, у него нет зарплаты. Люди как-то воспринимают слово "депутат" не совсем правильно. Очень многим людям после того, как я вышла замуж за депутата, я не понравилась", - объясняет Евтух.

Также блогерша поделилась, что свой путь в депутатстве ее муж начинал еще в студенческие годы, потому что всегда хотел попробовать себя в этом направлении.

"Это все у него идет еще со студенческих лет, когда он начинал. Ему хотелось этого, он хотел себя в этом попробовать", - говорит она.

Даша рассказала о должности мужа (скриншот)

В ответ Демин поинтересовался, нравится ли Александру его работа. Даша заявила, что не будет говорить вместо него, но может только относительно себя.

"То, что касается моего мужа, почему я должна за него отвечать, нравится ему или нет? Нравится ли мне то, что он депутат? Честно сказать, плюсов в этом нет. Ну, то, что он депутат, людей только злит и все. Я в этом не вижу плюсов", - отметила инфлюэнсерша.

Также интервьюер спросил у Даши о ее отношениях с мужем. По ее мнению, любовь - это то, что приходит со временем, после определенного пройденного пути.

"Я и сама не знаю, что такое любовь. Мне кажется, она приходит с годами. Когда ты человека больше узнаешь, когда ты с ним много говоришь, когда вы вместе проходите через какие-то разные ситуации жизненные… И вот чем больше этих ситуаций будет, таким образом ты узнаешь человека. Потом ты в него влюбляешься еще больше или разочаровываешься", - говорит звезда соцсетей.

Пара пошла под венец после нескольких месяцев отношений (Фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Напомним, в браке у пары родилась дочь. Девочка появилась на свет в конце мая. Родители назвали ее Фемида, и такой выбор не слишком оценила сеть.