Люди, які долають бар'єри: серія відеороликів знята в межах ініціативи Олени Зеленської

В межах ініціативи першої леді Олени Зеленської створено серію відеороликів "Безбар’єрні історії, які надихають" про людей, які своїм прикладом показують, що будь-які бар'єри можна і потрібно долати.

Мета цього проєкту - познайомити широке коло глядачів з людьми, які вже сьогодні змінюють свої громади та Україну, руйнують суспільні перепони та допомагають іншим долати їх. Сюжети були створені виконавчим партнером ініціативи першої леді - громадською організацією "Безбар’єрність".

"Впродовж усього життя ми неодноразово стикаємося з бар’єрами. Вони можуть бути фізичними, економічними чи моральними. Вони можуть бути незначними та легкопереборними. А можуть - важкими та такими, які самотужки не подолаєш. Питання в тому, як ми на них реагуємо. І не тільки тоді, коли відчуваємо їх на собі, а й коли просто бачимо навколо", - зазначила Олена Зеленська у Facebook.

"Я вважаю своїм обов’язком говорити про людей, які руйнують бар’єри. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ навколо кращим", - додала перша леді.

Ця серія відеороликів - лише частка великої комплексної ініціативи "Без бар’єрів", мета якої - висвітлити та актуалізувати проблему бар'єрів в суспільстві та наблизити безбар'єрне майбутнє України.

Відеоролики будуть виходити щопонеділка на офіційних сторінках Олени Зеленської у Facebook та Instagram. Перший відеоролик вже можна подивитись, щоб більше дізнатися про унікальний музей "Третя після опівночі", історію його створення та людей, що там працюють. Це єдиний музей в Україні, де всі екскурсії проходять у суцільній темряві в супроводі незрячих гідів. Екскурсії дають змогу відчути звичні місця нашого життя, але наосліп.

У наступних відеороликах буде ще більше цікавих історій про людей, проекти та ініціативи, які допомагають долати існуючі бар'єри.

"Безліч людей щодня стикаються з бар’єрами. Здається, що з цим нічого не можна зробити. Але в Україні є ті, хто вже сьогодні долає бар'єри. Тому надзвичайно важливою є ініціатива першої леді Олени Зеленської розповісти історії таких людей", - зазначила Тетяна Ломакіна, голова ГО "Безбар’єрність".

Автори сподіваються, що ця серія відеороликів надихне громадян на подальші зміни.