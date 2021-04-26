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Люди щиро сміялися: Катерина Кухар розповіла про гумор у її професії

Автор: Styler

Ми звикли сприймати балет лише як щось дуже серйозне та глибоке. Та виявляється, гумор на такій сцені теж присутній.

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар за лаштунками Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал, розповіла кілька секретів.

"Взагалі комедії - це рідкість у балеті. Та в нас є постановка "Весілля Фігаро", де я виконую партію Сюзанни. Це єдина комедійна балетна вистава в Україні. У світі є багато опер "Весілля Фігаро", а от балет лише в нас. Востаннє я виконувала цю партію ще до карантину, у Канаді, в Монреалі. То була величезна аудиторія на п’ять тисяч місць. Коли ми танцювали, люди в залі по-справжньому розуміли гумор і щиро сміялися", - розповіла Катерина.

Вона додала, що сама є великою прихильницею гумору в житті.

"Часто у різних телевізійних шоу приміряю комедійні образи, тож і на сцені хотіла б більше таких ролей. На жаль, зараз є лише одна", - додала вона.

Фото: Катерина Кухар (прес-служба Нового каналу)

Нагадаємо, нещодавно Кухар розсекретила особисте тренування для стрункості.

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Новини України Катерина Кухар