"Люди готовы смеяться": известный комик рассказал о выступлениях перед военными

Что говорит Феликс Редька о концертах в прифронтовых городах

По словам юмориста, находящимся там украинцам не хватает простых событий, которые ассоциируются с мирной жизнью.

"Реакция всегда лучше, чем в любом другом месте, которое дальше от фронта. Когда ты проезжаешь в Краматорск, Никополь или в Херсон, люди готовы смеяться, хоть палец им показывай. Это без оскорблений, не камни кому-то в огород. То есть настолько сильно им этого хочется", - говорит Феликс.

"И сатисфакцию (в данном смысле - приближение удовольствия) там чувствуешь большую. Да, я потратил свои деньги, я попал в минус, но я получил это удовольствие, и сам как будто себе повесил медаль, что я не зря всем этим занимаюсь. У меня было там определенное количество платных концертов, но есть и бесплатные", - добавляет он.

Звезда ездит с концертами в прифронтовые города (Фото: instagram.com/felix.redka)

Кроме того, Редька не понимает, почему не все украинские звезды готовы приезжать в прифронтовые города. Он отметил, что там, несмотря на войну, остаются безопасные локации, есть логистика и организаторы, готовые заняться этим вопросом.

"Почему наши артисты не ездят туда выступать с какой-нибудь хотя бы гитарой? Я понимаю, что ты не провезешь туда шоу-балет или что-то такое. Но все равно. Поэтому, уважаемые наши звезды, у кого есть желание, напишите мне. Я предоставлю вам все контакты, у вас будет возможность съездить и выступить для людей", - отмечает стендапер.

Юморист добавил, что не боится давать концерты рядом с фронтом.

"Не скажу, что там очень сильно опасно. За 5-7 концертов однажды в 10 метрах от нас взорвался дрон. Это было один раз, не так и страшно", - сказал он.

Напомним, Феликс Редька - юморист, известный благодаря "Стендапу у бомбосховищі", подкасту "Комік плюс Історик" и участию в других проектах.

Юморист не понимает, почему не все артисты соглашаются выступать перед военными (Фото: instagram.com/felix.redka)