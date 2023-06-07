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"Людей просто бросили умирать": местные жители рассказали, что происходит под Херсоном после подрыва Каховской ГЭС

Фото: Что происходит в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС (Украина сейчас/Telegram)
Автор: Людмила Жукова

После подрыва Каховской ГЭС россиянами 6 июня - ситуация в Херсоне очень тяжелая. По состоянию на 7:00 утра 7 июня в Херсоне полностью затоплены Корабельная площадь и улица Чайковского.

Местные жители сообщают, что подтоплено 30 улиц, написала в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая.

Что происходит в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

Люди сообщают, что в Херсоне подтоплено 30 улиц, в некоторых местах воды полтора метра – это район Острова, Речпорта и те, что ближе всего к Днепру. Район Киндийки - пока тихо.

"Люди уезжают, благо, есть возможность. Хотя повсюду паника и хаос. А вот Левый берег в западне. Уже видели, как плавают дома в Олешках (это напротив Херсона). Там у моста – затоплено по крыши", - отметила журналистка.

В городе Олешки Херсонской области вода прибывает катастрофически быстро.

"Вода очень быстро прибывает, отец выгнал машину, вдруг что завтра будут выезжать, но это максимум в Голую Пристань, никуда не впускают и не выпускают. Выйти пешком не вариант, всюду вода. В больнице эвакуировали всех больных, она пуста, а работников не выпускают. Разве что там сидеть и постепенно подниматься по этажам, их три. Казачье. Его нижняя часть – затоплена", - сообщают очевидцы.

Жители Олешек провели ночь на крышах (фото: Типичная Украина /Telegram)

К сожалению, Кардашинка - вся затоплена.

"Мои знакомые сидят в магазине, не могут открыть дверь через поток воды, людей просто бросили умирать! Об этом надо кричать на весь мир!" - также отмечают местные жители.

Ситуация в Херсоне 7 июня (фото: Украина сейчас)

Что говорят местные власти

Глава ОВА Прокудин рассказал о ситуации в области на утро 7 июня. По его информации, затоплено 1852 дома на правобережье Херсонской области, эвакуированы 1457 человек из прибрежной зоны.

"Интенсивность подтопления уменьшается. Но, по нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра на протяжении следующих 20 часов", - сообщил он.

Читайте также, экологи дали печальный прогноз о последствиях подрыва Каховской ГЭС.

А еще рассказывали о том, что появился первый спутниковый снимок Каховской ГЭС.

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