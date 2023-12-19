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Любовные приключения с головой накроют три знака Зодиака в Новом году

Кому ждать счастья (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В 2024 году представители трех знаков Зодиака забудут об одиночестве, найдут вторую половинку или же укрепят союз с тем, кого они любят. Счастье и романтические приключения накроют их с головой.

Кому повезет в любви, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup.

Скорпион

Если вы давно мечтали о свадьбе - 2024 год вас приятно удивит. Вы не только сможете узаконить свои отношения с любимым человеком. Ваш союз перейдет на совершенно иной уровень. Вы будете купаться в любви и наслаждаться каждой минутой рядом с тем, кто вам дорог.

Если же у вас еще нет второй половинке, постарайтесь провести первую половину года в шумных компаниях. Вы сможете встретить человека, который подарит вам огромное счастье. Самое главное - откройте сердце и не бойтесь доверять людям.

Лев

Стрела Амура пронзит ваше сердце и вы поймете, что такое настоящая любовь. В 2024 году у вас появится редкая возможность. Не каждому дано встретить и построить серьезные отношения с человеком, который станет вашим спутником на всю оставшуюся жизнь.

Будьте открыты и честны. Постарайтесь не отпугнуть избранника своим непростым нравом. Укрепляйте отношения, не жалейте комплиментов и делайте первые шаги.

Овен

Ваш 2024 год будет наполнен страстью и невероятными любовными приключениями. Вы будете сгорать от желания поскорее встретиться с человеком, который украдет ваше сердце. И переживать точно не стоит, эта любовь будет взаимной.

Если же у вас нет человека, которому вы можете доверить свое сердце, не пытайтесь его найти. Отпустите ситуацию и сосредоточьтесь на другом. И тогда счастье найдет вас само.

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