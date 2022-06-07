Люба була вихователькою в садочку, а тепер - боронить наше небо від російських ракет (фото)

Любов - командир одного із підрозділів у зенітному ракетному полку. У ЗСУ вона з 2011 року, але за освітою вона вихователь та працювала у дитячому садочку.

Як Любов стала військовою

Любов в ЗСУ з 2011 року. Думки стати військовою ніколи не полишали жінку. Можливо тому, що її тато, служив у десанті.

"На той момент в мене був маленький синочок, і я чекала, щоб він пішов у садочок. Та все ж таки піти призватись. Чоловік був не проти, а навпаки, завжди підтримував мене", - розповідає жінка.

За її словами, потрапити на службу в ССО було не так і легко. Зокрема, фізична підготовка мала бути на високому рівні. Однак, зараз, у свої майже 40 років, Любов бігає від 1 - 21 км.

"Я, навіть, азбуку Морзе вивчила до армії, ходила на курси, щоб бути підготовленою. Тренувалась багато, і лише з четвертого разу мене взяли туди, хоча я вже і руки опускала. Навіть казала, що більше не піду, але все ж таки зібралась і вперед", - каже військова.

Зараз жінка проходить службу у Повітряних Силах ЗСУ. Любов каже, що це зовсім інший вид військ. Вона багато навчається та тренується, адже має бути завжди готовою.

"Нам завжди говорили: "Небо помилок не пробачає"! І страшно було від цих слів, бо це твоє життя... А тепер я захищаю повітряний простір, і від нас залежить не лише наше життя, а й життя інших людей, це надзвичайно відповідально", - говорить військова.

Повідомляється, що нещодавно Любов отримала цінний подарунок, який особисто вручив Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Подарунком виявився годинник.

Вихователька Любов стала командиром одного із підрозділів у зенітному ракетному полку (facebook.com/PvkZahid)