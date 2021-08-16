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Подобається гладити вуличних котів і диких тварин? За це можна розплатитися життям

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Понеділок 16 серпня 2021 18:22
Подобається гладити вуличних котів і диких тварин? За це можна розплатитися життям Фото: ветеринар розповіла про небезпеку вуличних тварин для людей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Києві збільшилася кількість випадків сказу, яке переносять дикі і бездомні тварини. Ветеринарний лікар Олена Савченко розповіла, в чому небезпека хвороби і як захистити себе і домашніх тварин.

Про це повідомляє "Вечірній Київ".

Сказ це - важке інфекційне захворювання, яке від хворих тварин передається людям. Після того, як з'явилися симптоми, хвороба стає невиліковною.

У кінцевій стадії вона вражає головний мозок, що призводить до смерті. Хвороба передається через укуси хворих тварин, коли вірус зі слиною потрапляє в кров.

Дуже часто сказ передають кажани, їжаки, лисиці і білки. Тому він небезпечний для домашніх тварин, які гуляють на вулиці.

Більшість випадків зараження сказом відбувається саме від диких звірів. Нерідко переносять хворобу їжаки.

Симптоми у домашніх тварин

  • Змінюється поведінка тварин. Вони стають агресивними стосовно людей, і інших тварин.
  • Хвора собака або кіт іноді намагаються втекти з дому, у них з рота тече слина, їм важко ковтати, бояться води.
  • У деяких випадках спостерігається параліч кінцівок.
  • Буває і тиха форма - тварині важко ковтати, створюється враження, що вона нібито чимось подавилась. Також тече слина, у собак гавкіт стає хриплим.
  • Трапляється, і нетипова форма сказу. Це - найбільш небезпечна форма, яка може розтягнутися на кілька місяців і єдиними симптомами іноді стають проблеми з кишківником (частий стілець).

Як уберегти своїх вихованців

Головна профілактика сказу - вакцинація як свійських, так і бездомних тварин. Собакам і кішкам потрібно робити щеплення, починаючи з 3-місячного віку і далі - щорічно.

При цьому ветеринар радить вигулювати собак тільки після вакцинації.

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні засоби від комах.

Ми також писали про те, що під Рівним скажена білка накинулася на дитину.

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Домашні тварини
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