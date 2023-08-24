"Любіть Україну, як сонце любіть". Голливудские звезды зачитали знаковый стих Сосюры: яркое видео

24 августа Украина празднует День Независимости. Сегодня знаменитые актеры и спортсмены из разных уголков мира передают слова поддержки и солидарности нашему народу.
Своими пожеланиями они подчеркивают силу духа и стремление к свободе, восхищаясь мужеством и непреодолимостью каждого украинца на пути к обретению независимости.
Оригинально поздравили Украину и каждого из нас с праздником послы UNITED24 Кэтрин Винник, Скотт Келли, Мишель Азанавичюс, Лиев Шрайбер, Иванна Сахно, Миша Коллинз, Андрей Шевченко, Александр Усик, а также Марк Стронг.
Эти люди регулярно помогают Украине. Но сейчас они приветствуют нашу страну словом - знаковым стихом Владимира Сосюры.
Да, "в годину щасливу і в радості мить" любить Украину несложно. Но "у годину негоди" искренне поддерживают нашу страну только настоящие друзья!
Смотрите яркое видеопоздравление от всемирно известных актеров и спортсменов:
Текст стиха "Любіть Україну" (хотя бы его сокращенную версию) должен знать каждый. Поэтому предлагаем вам еще раз перечитать этот шедевр, вдуматься в эти глубокие слова и нести их в себе, передавая следующим поколениям.
Любіть Україну, як сонце, любіть,
Як вітер, і трави, і води,
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди!
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
Для нас вона в світі єдина, одна
В просторів солодкому чарі...
Вона у зірках, і у вербах вона,
І в кожному серця ударі...
Як та купина, що горить - не згора,
Живе у стежках, у дібровах,
У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,
І в хмарах отих пурпурових.
Любіть у коханні, в труді, у бою,
Як пісню, що лине зорею...
Всім серцем любіть Україну свою -
І вічні ми будемо з нею!
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