Любить чорний гумор і готування до ночі: 7 кумедних фактів про Кейт Міддлтон, які ви точно не знали

Герцогиня встигла попрацювати офіціанткою, про що зізналася в одному з інтерв'ю для A Berry Royal Christmas 2019 року.

Під час телешоу Мері Беррі попросила Кейт принести гостям напої.

"Нагадує мені мої університетські дні, коли я трохи підробляла офіціанткою", - засміялася герцогиня.

"Тобі сподобалося?", - запитала Мері.

На що Кейт відповіла: "Ні, я була жахлива!".

Також Міддлтон встигла попрацювати асистентом байєра.

Кейт Міддлтон встигла попрацювати офіціанткою (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон, яка співпрацює з кращими візажистами і стилістами світу, свій весільний макіяж виконала сама.

Кейт сама зробила макіяж на своє весілля в 2011-му (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Улюблений аромат герцогині - Orange Blossom від Jo Malone, і він наповнював Вестмінстерське абатство на їхньому весіллі з принцом.

А до вівтаря щаслива наречена йшла з букетом, доповненим турецькими гвоздиками.

Все тому, що англійською назва квітки звучить як Sweet William.

Улюблений аромат Кейт Міддлтон - Orange Blossom від Jo Malone (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Принц Уільям якось зізнався, що у герцогині "дійсно відчайдушне почуття гумору".

Коли чоловік Кейт давав інтерв'ю про їхні заручини, він розповів: "У неї дійсно пустотливе почуття гумору, що частково допомагає мені, тому що я обожнюю чорний гумор, і нам завжди весело".

"Ми дійсно добре посміялися, перш ніж це сталося", - додав він.

Кейт Міддлтон обожнює готувати (фото: Getty Images)

У 2017-му році Кейт зізналася, що її улюблене замовлення на винос - "щось з каррі".

Обговорюючи каррі, Кейт не стримує емоцій.

"Мені дуже подобається, коли воно гаряче", - каже вона.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Любляча багатодітна мама обожнює пекти торти на день народження своїх дітей.

"Мені подобається робити торт", - поділилася вона якось.

"Це стало своєрідною традицією, що я не сплю до півночі з неймовірною кількістю суміші для торта і глазурі, а я роблю занадто багато. Але я люблю це", - додала Кейт.

Кейт Міддлтон з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

У мережі поширена версія, що в юності на стіні у Кейт Міддлтон висів плакат майбутнього чоловіка.

Але насправді кімнату майбутньої королівської особи прикрашав постер з хлопцем з реклами джинсів.

В інтерв'ю з приводу заручин Кейт сказала, сміючись: "Ні, у мене на стіні висить хлопець з Levis, а не фотографія Уільяма, вибачте".

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)