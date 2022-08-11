Улюблена її пісня: донька Санти Дімопулос розчулила мережу виконанням "Ой у лузі червона калина"

Відома українська співачка, ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос показала відео, як її дворічна донька Софія виконує пісню "Ой у лузі червона калина". За словами зірки, це улюблена пісня її дитини.
Відео співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На ролику Софія постала у білому сарафані з квітковим принтом. За інтер'єром на задньому фоні можна здогадатися, що співачка з донькою на момент зйомки була в ресторані.
Як відомо, наразі Дімопулос із сім'єю через війну виїхала в Танзанію, де її чоловік має бізнес.
Відео у мережі за кілька годин переглянуло майже 90 тисяч людей та залишили понад 500 коментарів.
Користувачі оцінили старання блакитноокої дівчинки, яка старалася чітко і розбірливо вимовляти всі слова в пісні. Також шанувальники співачки робили компліменти її дочці, відзначаючи музичний слух дівчинки:
Раніше Санта Дімопулос зізнавалася, що страждала від анорексії і булімії.
Також співачка з українським прапором у центрі Нью-Йорка захопила зізнанням.