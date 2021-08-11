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Люба моя донечко: Яніна Соколова розчулила листом до ненародженої дитини

Автор: Світлана Мащенко

Відома журналістка Яніна Соколова розчулила українців емоційною публікацією-листом, що вона написала донечці, якої в неї нема і народити вона вже не зможе. Адже кілька років тому телеведуча захворіла на рак.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Люба моя донечко, я хочу, щоб мій досвід був тобі корисний. Поділюся з тобою тим, що я зрозуміла за ці 37 років свого життя, зрозуміла, бо перевірила", - пише Яніна.

Журналістка порадила неіснуючій донечці такі важливі речі: ніколи не втрачати віри в себе, одружуватися з тим, хто дійсно її вартий, бути чесною, сміливою, сильною, знайти справу свого життя, любити себе і прагнути стати кращою версією себе, ніколи не йти на компроміси зі своєю совістю, бути незалежною фінансово і морально, цінувати справжніх друзів, не тримати зла, не боятися народжувати дітей і читати книжки.

Також Яніна порадила перевірятися на рак, любити свої тіло і не робити губи качечкою", подорожувати і любити свою країну.

"І... Дзвони мені. Щоб не сталося, я за тебе. Бо ти - це продовження мене. Я завжди буду поруч. Навіть, коли мене нема", - резюмувала телеведуча.

Для довідки:

Навесні 2010 року журналістка вийшла заміж за банкіра Володимира Литвина. Незабаром вона подарувала чоловікові двох дітей - синів Миколи і Мирона.

Нагадаємо, що понад два роки тому Яніна Соколова вразила зізнанням, що боролася з раком.

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Янина Соколова