ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ляшко розповів, чому українців не забезпечили масками і антисептиками

П'ятниця 30 жовтня 2020 13:33
Ляшко розповів, чому українців не забезпечили масками і антисептиками
Віктор Ляшко відповів на питання про маски (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Віктор Ляшко розповів про проблеми масок і антисептиків

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, чому українців не забезпечили масками і антисептиками безкоштовно. Про це він розповів в програмі у журналіста Романа Скрипіна на YouTube.

"Чому ви не забезпечили народ України масками і антисептиками. Вони ж продавалися за страшним цінами. Якщо коронавірус такий страшний, чому ви цього не зробили?" - запитав у Ляшка Скрипін.

Журналіст ще раз наголосив, що держава повинна роздавати маски безкоштовно всім категоріям громадян.

"Це питання не до мене. По-перше, глобальний дефіцит, по-друге, відсутність свого виробництва", - розповів Ляшко.

Головний санлікар спробував пояснити, що була країна, яка робила якісний і недорогий продукт, маючи на увазі маски, але потім кордони закрилися. Скрипін ще раз запитав, чому держава спочатку не забезпечила людей масками.

"Держава зробила пріоритети, кому спочатку безкоштовно видавати маски", - відповів Ляшко.

Цитату можна почути з 12 хвилини відео.

Віктор Ляшко розповів, чому держава не забезпечила українців масками

Як ми розповідали раніше, в Україні оновили карантинне зонування і опублікували новий список міст і областей, які потрапили в "червону" і "помаранчеву" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Виктор Ляшко

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся