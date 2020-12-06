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Ляшко показав, як можна займатися фізичною активністю прямо на робочому місці

Автор: Роман Мирончук

Віктор Ляшко звернувся до українців із закликом займатися фізичною активністю навіть коли вони знаходяться на робочому місці. Головний санітарний лікар України продемонстрував, як це можна робити.

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Він записав відео на своїй сторінці в Facebook, в якому показав, як набиває м'яч. При цьому Ляшко підкреслив, що це добре допомагає позбутися від роздратування.

"Останні 8 місяців не до традиційного п'ятничного футбольчика. Але фізична активність просто необхідна під час щільного робочого графіка. Просте набивання м'яча ще й здорово допомагає прибрати роздратованість", - написав Віктор Ляшко.

Користувачі мережі також прокоментували це відео, та розповіли, якими фізичними вправами на робочому місці займаються вони.

  • Так, дуже добре, дякую! Я, наприклад, присідаю і віджимаюся у робочого місця і вдома і на роботі!
  • Відмінно;
  • А ще непогано шахи чи покер. Теж спорт.

Нагадаємо, фітнес-тренер Ксенія Литвинова розповіла, як правильно дихати при легкій формі коронавірусу. Вона також назвала вправи, які допоможуть перенести хворобу без особливих проблем.

Раніше вчені провели дослідження і з'ясували, що можна прискорити повернення нюху спеціальними вправами, якщо ви його втратили, коли заразилися COVID-19.

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