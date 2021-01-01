Ляшко пояснив, як убезпечити себе від ускладнень після COVID-19

Після одужання від COVID-19 у людини можуть тривати симптоми, і в таких випадках потрібна реабілітація, яка у кожному випадку - індивідуальна, оскільки коронавірусна хвороба протікає у пацієнтів по-різному.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Фактам".

За словами заступника глави міністерства охорони здоров'я, якщо на комп'ютерній томографії виявляють 70-80 % ураження легень, в подальшому може сформуватися фіброз легенів. Це може призвести до зниження ефективності дихальної системи, тобто зниження насичення крові киснем. У таких випадках після завершення лікування пацієнту необхідна киснева терапія.

"Тобто людина позбулася інфекційного захворювання, але є проблеми, які потребують реабілітації", - зазначив Ляшко.

Він також додав, що з цієї причини фахівці МОЗ нині розробляють окремий напрямок - реабілітація людей після перенесеної коронавірусної інфекції.

Ляшко наголосив, що хвороба вражає різні системи організму людини, тому "універсальної поради" - що потрібно робити після одужання - бути не може.

"Але мої поради такі: збалансоване раціональне харчування, потрібні вітаміни та мікроелементи; утриматися протягом місяця-двох від значних фізичних навантажень, тому що це іноді може призвести до ускладнень; постійно консультуватися з лікарями та дотримуватися їх рекомендації", - розповів медик.

При цьому Ляшко закликав не шукати та не приймати ніякі "чарівні пігулки", про яких можна зустріти різні публікації в деяких ЗМІ та соцмережах.

"Їх просто немає, ніхто ще не придумав", - пояснив заступник міністра.

Ляшко також розповів, коли можна вважати, що людина одужала від COVID-19.

"Ми говоримо, що людина одужала, що вона не збудник коронавірусної інфекції та потенційно не може нікого інфікувати, коли з моменту першої появи симптомів пройшло щонайменше десять днів, а потім протягом трьох днів їх немає. Другий варіант - коли з моменту здачі позитивного ПЛР-тесту пройшло десять днів і потім три дні без симптомів. Третій - коли симптоми зникли ще раніше, ніж через десять днів, людина здала повторний тест і він негативний", - перерахував головний державний санітарний лікар.

Раніше японський лікар розповів, що легка форма COVID-19 може викликати незворотні наслідки, які будуть страшніше, ніж сама хвороба.

Нагадаємо, нещодавно лікар отоларинголог пояснив, що втрата нюху при коронавірусі свідчить про те, що швидше за все COVID-19 пройде в легкій формі.