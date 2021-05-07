ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ляшко объяснил, нужна ли декларация с врачом для вакцинации от коронавируса

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 16:51
Ляшко объяснил, нужна ли декларация с врачом для вакцинации от коронавируса Фото: Виктор Ляшко, замглавы Минздрава Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине хотят вакцинировать от коронавируса большинство граждан до Дня независимости, 24 августа, а уже с 1 июля планируют запустить COVID-паспорта. Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко отметил, что для получения прививки необходимо просто желание человека и наличие самого препарата у медиков.

Об этом 7 мая главный санитарный врач Украины заявил во время брифинга.

Также Ляшко обратил внимание, что наличие подписанной декларации с семейным врачом не является обязательным для записи на вакцинацию от COVID-19.

Так, украинцы, которые не имеют семейного врача, должны брать с собой на вакцинацию паспорт и идентификационный код. Эти данные медики внесут в электронную систему, в которой уже есть данные тех, кто декларацию заключил.

"Для вакцинации необходимо желание человека и наличие вакцины в пункте прививки", - сказал Ляшко.

Записываться на прививку от коронавируса можно в любых пунктах, а не обязательно в учреждении, где работает врач, с которым заключена декларация.

В медицинском учреждениях, в которых проводится вакцинация от COVID-19, есть договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), и они получают за это деньги, отметил Ляшко.

"В договоре четко прописано, что пациенты могут самостоятельно обращаться за получением вакцины", - сказал он.

В случае, если гражданам без декларации отказали в прививке, нужно обращаться в контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19 или в НСЗУ по телефону 16-77.

Видео: Ляшко объяснил, как записаться на вакцинацию от коронавируса украинцам без декларации с семейным врачом

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что из себя будет представлять COVID-паспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь врачи вакцинация Виктор Ляшко Вакцина от коронавируса
LITE
Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины