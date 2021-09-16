Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації: "є два варіанти"

Вакцинація від коронавірусу в Україні є безкоштовною і добровільною. Кожен сам вирішує, чи потрібно робити щеплення. При цьому глава МОЗ Віктор Ляшко вважає, що робити щеплення потрібно, і не треба слухати противників вакцинації.

В ефірі " 24 канали "він розповів, чому треба вакцинуватися.

"Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу - пройдіться вздовж інфекційного відділення", - заявив Ляшко.

Міністр також пропонує поговорити з людьми, які приходять до лікарень відвідувати своїх рідних. Особливо з тими, близькі яких знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.

Глава МОЗ підкреслив, що потрібно слухати професіоналів і лікарів, оскільки іншого вибору немає.

Він також додав, що якщо в країні буде спостерігатися збільшення кількості хворих, то влада може ввести карантин.

В такому випадку є 2 варіанти. Перший - закрити заклади, як це було раніше, коли були жорсткі карантинні обмеження. Другий - вакцинувати людей.

Якщо провести вакцинацію, тоді сфери економіки зможуть спокійно працювати. Міністр підкреслив, що найголовніше - це бажання українців, оскільки вакцини в країні є.