ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації: "є два варіанти"

Новость на русском →
Четвер 16 вересня 2021 11:16
Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації: "є два варіанти" Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вакцинація від коронавірусу в Україні є безкоштовною і добровільною. Кожен сам вирішує, чи потрібно робити щеплення. При цьому глава МОЗ Віктор Ляшко вважає, що робити щеплення потрібно, і не треба слухати противників вакцинації.

В ефірі "24 канали"він розповів, чому треба вакцинуватися.

"Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу - пройдіться вздовж інфекційного відділення", - заявив Ляшко.

Міністр також пропонує поговорити з людьми, які приходять до лікарень відвідувати своїх рідних. Особливо з тими, близькі яких знаходяться у відділенні інтенсивної терапії.

Глава МОЗ підкреслив, що потрібно слухати професіоналів і лікарів, оскільки іншого вибору немає.

Він також додав, що якщо в країні буде спостерігатися збільшення кількості хворих, то влада може ввести карантин.

В такому випадку є 2 варіанти. Перший - закрити заклади, як це було раніше, коли були жорсткі карантинні обмеження. Другий - вакцинувати людей.

Якщо провести вакцинацію, тоді сфери економіки зможуть спокійно працювати. Міністр підкреслив, що найголовніше - це бажання українців, оскільки вакцини в країні є.

Нагадаємо, Ляшко розповів, скільки діятимуть COVID-сертифікати.

Раніше Ляшко повідомив, коли планується загальний карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
LITE
Свято 16 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 16 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати