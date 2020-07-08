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Львів'янин привіз в Україну малярію: що відомо про захворювання

Львів, Середа 08 липня 2020 оновлено 15:37
Львів'янин привіз в Україну малярію: що відомо про захворювання
У Львові зафіксували малярію (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У Львові госпіталізували чоловіка з малярією

У Львові госпіталізували українця, у якого діагностували малярію. Відомо, що 46-річний житель Львова нещодавно прибув з Уганди.

Чоловік звернувся до медиків зі скаргами на високу температуру тіла і головні болі. Лікарі почали з'ясовувати передісторію хвороби та дізналися, що пацієнт нещодавно повернувся з Уганди. Після ретельного обстеження та аналізів йому поставили діагноз "малярія". Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

"Хворий недавно повернувся з Уганди, скаржився на підвищення температури тіла. Оскільки було відомо, звідки приїхав пацієнт, його відразу обстежили на малярію. При дослідженні зразків крові виявлено збудник малярії", - сказано в повідомленні.

Пацієнт на цей момент знаходиться в стані середньої тяжкості і йому проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів згідно з протоколом надання медичної допомоги.

Варто відзначити, що малярія – це небезпечне інфекційне захворювання. Перебіг хвороби звичайно гострий, затяжний, супроводжується підвищеною температурою тіла, збільшенням печінки, селезінки. Малярія переноситься інфікованими комарами та інкубаційний період після укусу становить від 10 до 15 днів. Перші симптоми зазвичай не сильно виражені – підвищена температура тіла, головний біль. Схожість з більшістю інфекційних захворювань ускладнює постановку діагнозу.

Більшість видів малярії піддаються лікуванню, але можливі серйозні ускладнення у пацієнтів, які перехворіли на цю хворобу. Імунітет в організмі виробляється, однак це довгий процес. Малярія передається тільки при укусі, від людини до людини інфекційне захворювання не передається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали всі симптоми прихованої пневмонії.

А також розповідали про те, що у Китаї зафіксували спалах смертельної хвороби.

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