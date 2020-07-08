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Львовянин привез в Украину малярию: что известно о заболевании

Львов, Среда 08 июля 2020 обновлено 15:37
Львовянин привез в Украину малярию: что известно о заболевании
Во Львове зафиксировали малярию (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове госпитализировали мужчину с малярией

Во Львове госпитализировали украинца, у которого диагностировали малярию. Известно, что 46-летний житель Львова недавно прибыл из Уганды.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на высокую температуру тела и головные боли. Врачи начали выяснять предысторию болезни и узнали, что пациент недавно вернулся из Уганды. После тщательного обследования и анализов ему поставили диагноз "малярия". Об этом сообщает департамент здравоохранения Львовской областной государственной администрации.

"Больной недавно вернулся из Уганды, жаловался на повышение температуры тела. Поскольку было известно, откуда приехал пациент, его сразу обследовали на малярию. При исследовании образцов в крови обнаружен возбудитель малярии", - сказано в сообщении.

Пациент на данный момент находится в состоянии средней тяжести и ему проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколу оказания медицинской помощи.

Стоит отметить, что малярия – это опасное инфекционное заболевание. Течение болезни обычно острое, затяжное, сопровождается повышенной температурой тела, увеличением печени, селезенки. Малярия переносится инфицированными комарами и инкубационный период после укуса составляет от 10 до 15 дней. Первые симптомы обычно не сильно выражены – повышенная температура тела и головная боль. Сходство с большинством инфекционных заболевания затрудняет постановку диагноза.

Большинство видов малярии поддаются лечению, но возможны серьезные осложнения у пациентов, которые переболели этой болезнью. Иммунитет в организме вырабатывается, однако это долгий процесс. Малярия передается только при укусе, от человека к человеку инфекционное заболевание не передается.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали все симптомы скрытой пневмонии.

А также рассказывали о том, что в Китае зафиксировали вспышку смертельной болезни.

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