Львівський лікар назвав нове ускладнення після коронавірусу: вже третій випадок

Коронавірус може викликати ускладнення у вигляді кровотечі через лікування хвороби препаратами для розрідження крові. У Львові за останні тижні на стіл до хірургів потрапили вже три пацієнти з внутрішніми кровотечами після лікування коронавірусу.
Деталі розповів завідувач хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова Гнат Герич, пише ZAXID.NET.
Він повідомив, що хірурги прооперували чоловіка з масивною кровотечею в заочеревинному просторі. За останні 20 днів на операційний стіл з подібними діагнозами потрапили вже три пацієнти. Усі вони напередодні лікувалися від коронавірусу.
Чоловік проходив лікування в одному з ковідних відділень і поскаржився лікарям на біль у животі та високу температуру. У пацієнта запідозрили апендицит і провели комп'ютерну томографію. Виявилося, що в заочеревинному просторі зібралася рідина і його відразу ж відправили на операцію. Лікарі виявили гігантську гематому, багато масивних згустків крові без явних пошкоджень судин. Вилилося близько 1,5 літра крові й це без пошкоджень.
"Ці масивні згустки крові організм самостійно не може розсмоктати, їх слід було терміново прибрати. Без операції вони могли інфікуватися і привести до важких гнійних ускладнень і сепсису", - пояснив Гнат Герич.
Він додав, що пацієнт під час лікування коронавірусної інфекції отримував антикоагулянти (препарати для розрідження крові), що могло призвести до утворення кровотечі.
"Це важка ситуація. З одного боку, хворому слід давати препарати, які розріджують кров, тому що без них можуть утворитися тромби та виникати тромбоемболічні ускладнення, що загрожують життю. З іншого боку – вони можуть спровокувати масивні кровотечі, які також загрожують життю хворого", - додав лікар.
Він зазначив, що за останні пів року не було таких випадків, а от за останні три тижні вже три пацієнти потрапили на операційний стіл з таким ускладненням. Всі вони перед операцією отримували лікування від коронавірусу.
"Такий вид кровотечі, на мою думку, є новим видом ускладнення, які виникають в результаті лікування коронавірусу антикоагулянтами", - заявив медик.
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