Львівська співачка в красивому відео показала мирний берег Чорного моря і луна-парк у Затоці

Львівська артистка Palmo X представила широкому загалу кліп на нову пісню No Worries, знятий на півдні України влітку минулого року - до повномасштабного вторгнення росії на нашу землю.

Зараз, коли прогулятися згаданими узбережжями неможливо, ці кадри виглядають ностальгійно і водночас з надією на майбутнє...

"Натхненням для пісні стали мандрівки півднем України, і пошуки ліків проти тривоги дорослого життя. Ця пісня допомагала мені у важкі часи. Відео також зняли на півдні. Я хотіла показати, наскільки гарні у нас місця, не треба далеко їхати для зйомок чи подорожей", - говорить співачка.

"Та поки я наважилась на реліз, відео і пісня набули для мене нового сенсу. Тепер це суміш ностальгії за тим, що так мало цінувалось, та все ж очікування на повернення до всіх наших місцин. Розумію, чому це місце відвідувала Леся Українка, та згадувала лиман у циклі віршів "Подорож до моря", - додає вона.

Palmo X в новому кліпі

Зауважимо, що деякі сцени відео зняті в Луна-парку в Затоці, на самому березі. Також у відео є станція "Морська". Коли туди прибуває потяг, люди виходять буквально в море, посеред дюн.

"Увечері це виглядає містично, пуста зупинка у морі посеред пустелі. І на одному боці в тебе пелікани, на іншому - дельфіни", - говорить дівчина.

Хто така Palmo X

Palmo X заявила про себе у 2018 році з альбомом A.T.C.W. Але з часом підкріплювала інтерес регулярним випуском синглів. Багато її пісень присвячені пошуку себе, екзистенційній тривозі, психічному здоров’ю, водночас артистка надихається містицизмом, та вінтажним кінематографом.

У 2022 році Palmo X збиралась випустити другий альбом No Worries. Але після повномасштабного вторгнення вирішила випускати все посинглово, щоб краще привертати увагу до збору коштів на ЗСУ через Instagram та Bandcamp.

Таким чином вже вийшов сингл Daydream, що потрапив до офіційних плейлистів Spotify, та сингл Луна - про відчуття провини і суму за втрату зв'язку з минулими поколіннями українців, які пережили окупацію і катування з боку росії.

Додамо, що весь прибуток від цифрового продажу пісень Palmo X йде на потреби ЗСУ. Також можна задонатити Ксенії напряму - артистка постійно організовує збори коштів у своєму Instagram та звітує про результати.

До слова, від початку вторгнення вона зібрала вже два мільйони гривень, а згодом об’єднала зусилля з фондом Brave Ukrainians, який вже зібрав понад п'ять мільйонів.

Прямо зараз вони збирають 500 тисяч гривень на позашляховик та амуніцію для наших воїнів на донецькому напрямку.

Palmo X (фото: instagram.com/palmo_x)