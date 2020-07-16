Під Львовом лікарі підуть під суд за смерть хлопця, який п'ять днів мучився від апендициту

У Городку Львівської області помер 23-річний Ростислав. Хлопець п'ять днів промучився від гострого апендициту, який переріс у перитоніт. Увесь цей час він ходив по лікарнях, але лікарі відмахувалися, кажучи, мовляв, гази через банальне переїдання.

Трагедія сталася ще на початку травня. Тепер комісія з десятка лікарів визнала, що Ростислав помер через недбалість лікарів, які вчасно не діагностували гострий апендицит. Справу нині передано в поліцію, пише ТСН.

Коли з'явилися перші симптоми, Ростислава привезли в місцеву лікарню. Черговий лікар, дорікнувши "Навіщо ви їхали серед ночі?", глянув на живіт хлопця, ледь до нього доторкнувся і поставив діагноз: хлопець просто переїв, через це гази - здуття і твердий живіт.

Лікарі навіть не призначили аналіз крові, тільки - сечі. Результати були нормальними, тому хлопця відправили додому, порадивши пити багато води, а при болю приймати знеболювальне.

"Перемагаючи біль, ходив по кабінетах, стояв у чергах. Потім з цими результатами потрапив до хірурга - вже до іншого, до жінки. І знову все те ж саме: ніякої пальпації, ніякого огляду. Вона сказала, що УЗД та рентген "нічого такого не показали" і що це "звичайна загазованість, яка пройде", - розповів брат Ростислава Любомир.

Хлопець скаржився, що не може сходити в туалет, тоді йому порадили зробити клізму і знову відправили додому. Потім настало деяке полегшення, але через кілька днів все повернулося і стало ще гірше. Таблетки вже не знімали біль.

"У неділю йому стало зовсім погано. На шкірі з'явилися темні плями. Спочатку на ногах, а потім по всьому тілу. Ми зрозуміли, що його терміново потрібно везти в лікарню. Ростислав насилу зміг дійти до машини..." - згадав про ті страшні події брат померлого.

Коли хлопця знову привезли в лікарню (вже в іншу), його відразу ж відправили на операцію. А лікарі пояснили рідним, що шансів у хлопця мало. Тільки тоді підтвердився діагноз, але апендицит вже переріс у перитоніт.

На розтині з'ясувалося, що причиною смерті 23-річного Ростислава став гангренозно-виразковий апендицит.

Комісія визнала, що лікарі неналежним чином надали медичну допомогу пацієнту. Його не до кінця обстежували, не провели аналіз крові і занадто пізно госпіталізували. Розслідуванням лікарської недбалості займаються правоохоронці.

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