Під Львовом водій переїхав 4-річну дівчинку: лікарі озвучили стан дитини

У Дрогобичі (Львівськаї область) сталося страшне ДТП: водій збив 4-річну дівчинку, яка каталася на самокаті. Дитину з численними травмами одразу ж госпіталізували. Пізніше з'ясувалося неймовірне: у дівчинки не виявлено жодного перелому, передає ТСН.

На відео можна помітити, як водій легкового автомобіля здавав назад. Він не бачив дівчинку, яка каталася на самокаті і збив її. Ну а далі ще двічі переїхав дитину колесами.

Батько дівчинки, який на мить відволікся, кинувся на порятунок доньки. Водію легкового автомобіля 19 років. За словами співробітників поліції, він був цілком тверезим. І найдивовижніше в цій ситуації те, що стан дівчинки не критичний.

Її вже перевели з реанімації у звичайну палату. У дитини струс мозку та деякі травми внутрішніх органів, хоча спочатку всі будували менш втішний прогноз.

"Якщо хтось дивився відео, то бачив наскільки це виглядало травматично. Але вдача і дитячий організм, який є дуже еластичним, врятували в даній ситуації дитину від смерті", - прокоментував доктор.

Нагадаємо, що страшна аварія сталася 6 серпня о 18:20 на вулиці Стрийській неподалік від автомийки. Водієм Volkswagen виявився житель Самбора. На даний момент проводиться досудове розслідування.

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