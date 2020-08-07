У Луцьку немовля впало в кому після щеплення: рідні звинувачують медиків

У Луцьку триденна дитина впала в кому (фото: pixabay.com)

У Луцьку батьки звинувачують лікарів у халатності через тяжкий стан новонародженого

У Луцькому пологовому будинку здорове немовля впало у кому через кілька годин після того, як йому зробили щеплення від гепатиту B. Крихітці всього шість днів від народження. Тепер малюк бореться за життя, а батьки звинувачують у всьому лікарів.

Батько дитини Юрій Мороз звернувся до журналістів, а також написав заяву в поліцію на лікарів, звинувачуючи їх у недбалості. Про це йдеться в сюжеті ТРК "Аверс".

Хлопчик народився 1 серпня вагою трохи більше ніж 3 кг. Мама народила дитину самостійно, годувала грудьми. На третій день хлопчика з мамою повинні були виписати, але так не сталося. Напередодні дитині зробили щеплення від гепатиту B, через кілька годин хлопчик почав задихатися.

Дитину доставили у Волинську обласну клінічну лікарню, де він зараз лежить з мамою. Батько малюка у всьому звинувачує вакцину. За його словами, синові зробили щеплення о 14:30. Через дві години дитина перестала дихати, розвинувся набряк мозку, хлопчика приєднали до апарату ШВЛ.

Цікаво, що коли Юрій зателефонував головному лікарю Михайлу Токарчуку ввечері, той сказав, що "інформацією не володіє і лягає спати".

Лікарі ж кажуть, що щеплення тут ні при чому і звинувачують у всьому важку вагітність, адже мама малюка перенесла коронавірус, коли його виношувала.

"Скажімо так, щеплення було зроблене о 13 годині, а погіршення відбулося в 18. Якщо ви подивитеся на інструкцію, всі дослідження, абсолютно ніяких побічних дій вакцина гепатиту B не дає, - каже заступник головного лікаря пологового будинку. - Ускладнення відбулися через перебіг вагітності та хворобу жінки під час вагітності ".

У лікарів запитали, чому "важкій" дитині провели вакцинацію. Медики кажуть, що чинники ризику - COVID-19 - поки не вивчені. Проте щеплення вони схвалили.

"Ми не назвали її (дитину. - Ред.) в зоні ризику, тому що цю зону ризику ніхто ще не вивчив", - впевнені лікарі, а дитина народилася здоровою, тому до вакцинації протипоказань не було.

Хлопчик і далі у важкому стані.

У Луцьку дитина впала в кому після народження (відео: YouTube / ТРК Аверс)

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