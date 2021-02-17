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Під Львовом раптово померла 11-річна дівчинка: абсолютно здорова та спортивна дитина

Автор: Анна Шиканова

У Львівській області померла 11-річна дівчинка і лікарі стверджують, що у неї була пневмонія. Рідні та близькі в шоці, оскільки Вероніка займалася спортом і ніколи особливо не хворіла.

Про смерть шестикласниці з Судової Вишні повідомили на сторінці школи в Facebook, де вона проходила навчання.

У школі кажуть, що Вероніка Гащак була прекрасною і світлою дитиною. Вона ніколи не хворіла, займалася спортом, була дуже активна. Вчителі навіть не знали, що дівчинка захворіла, оскільки останні дні навчання було дистанційним.

"Вероніка з благополучної сім'ї. Вона була прекрасною дитиною, зразковою і світлою дівчинкою. Вона ніколи не хворіла і взагалі була спортсменкою", — розповіла завуч школи Марія Приймак.

Як розповіли у виданні ZAXID.NET, Вероніці стало дуже погано в понеділок, 15 лютого. Батьки викликали швидку допомогу і було вирішено везти її в Охматдит. По дорозі їй стало ще гірше і лікарі звернули в найближчу лікарню, в Городку Там їй намагалися надати допомогу, але через годину дівчинка померла в реанімації.

"У дівчинки було кровохаркання, загальна слабкість. Рентгенологічно було видно, що у неї двостороння пневмонія. Ми робили дівчинці експрес-тест на COVID-19 – він показав негативний результат. Дитину направили у львівську обласну дитячу лікарню Охматдит", - повідомив головлікар Судовишнянського центру первинно-санітарної допомоги Юрій Макаруха.

В Городку, куди лікарі змушені були заїхати по дорозі до Львова, намагалися зробити все можливе, щоб врятувати дитину.

"Дівчинку до нас доставили близько 14:00, її відразу взяли в реанімацію, де лікарі десь годину проводили різні реанімаційні заходи, але на жаль, вони були неефективними. Дівчинка померла", - розповів заступник директора Городоцької ЦРЛ Анатолій Матковський.

Лікарі шоковані смертю дитини та чекають висновок патологоанатомів. На цей момент невідомо якого походження була пневмонія у Вероніки. Шоковані батьки та близькі дівчинки, в школі її оплакують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Прикарпатті чоловік побив ногами дитину.

А також розповідали про те, що у Києві 6-річна дитина у стоматолога проковтнула голку – лікар працював нелегально.

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