Под Львовом внезапно умерла 11-летняя девочка: абсолютно здоровый и спортивный ребенок

В школе говорят, что Вероника Гащак была прекрасным и светлым ребенком. Она никогда сильно не болела, занималась спортом, была очень активна. Учителя даже не знали, что девочка заболела, так как последние дни обучение было дистанционным.

"Вероника из благополучной семьи. Она была прекрасной ребенком, образцовой и светлой девочкой. Она никогда не болела и вообще была спортсменкой", — рассказала завуч школы Мария Приймак.

Как рассказали в издании ZAXID.NET, Веронике стало очень плохо в понедельник, 15 февраля. Родители вызвали скорую помощь и было решено везти ее в Охматдет. По дороге ей стало еще хуже и врачи свернули в ближайшую больницу, в Городке. Там ей пытались оказать помощь, но через час девочка скончалась в реанимации.

"У девочки было кровохарканье, общая слабость. Рентгенологически было видно, что у нее двухсторонняя пневмония. Мы делали девочке экспресс-тест на COVID-19 – он показал отрицательный результат. Ребенка направили во львовскую областную детскую больницу Охматдет", - сообщил главврач Судовишнянского центра первично-санитарной помощи Юрий Макаруха.

В Городке, куда врачи вынуждены были заехать по дороге во Львов, пытались сделать все возможное, чтобы спасти ребенка.

"Девочку к нам доставили около 14:00, ее сразу взяли в реанимацию, где врачи где-то час проводили различные реанимационные мероприятия, но к сожалению, они были неэффективными. Девочка умерла", - рассказал заместитель директора Городецкой ЦРБ Анатолий Матковский.

Врачи шокированы смертью ребенка и ждут заключение патологоанатомов. На данный момент неизвестно какого происхождения была пневмония у Вероники. Шокированы родители и близкие девочки, в школе ее оплакивают.