Під Львовом чоловік випав з повітряної кулі: подробиці трагедії

НП під Львовом - чоловік випав з повітряної кулі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чоловік вивалився з кошика повітряної кулі

НП під Львовом відбулося 1 червня близько 21:00 біля села Репехів. У поліцію надійшло повідомлення про те, що 47-річний чоловік випав з кошика повітряної кулі. Від тяжких травм він помер на місці. Про це йдеться в повідомленні нацполіції Львівської області.

Правоохоронці установили, що загиблий був жителем одного з сіл Пустомитівського району Львівської області. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. При цьому поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

НП під Львовом - чоловік випав з повітряної кулі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що в окупованому Криму одинадцятирічну дівчинку віднесло в море на повітряній кулі. Інцидент стався у Феодосії. Сім'я з чотирьох осіб каталася на повітряній кулі, але при приземленні кошик сильно вдарилася об землю і з нього вилетіли три людини разом з інструктором. При цьому в кулі залишилася дитина.

Раніше повідомлялося про те, що в Житомирі 15-річний школяр-герой витягнув двох дітей з річки. Хлопець врятував 2-річну дівчинку та її 4-річного брата, які стрибнули в річку і їх віднесло течією. Якби не школяр, то діти б потонули.

В. о. керівника головного управління Нацполіції в Житомирській області Артем Лисогор подякував сміливцю і вручив йому подарунок на шкільній лінійці.