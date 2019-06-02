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Под Львовом мужчина выпал из воздушного шара: подробности трагедии

STYLERЖизнь    02.06.2019 - 17:27
Под Львовом мужчина выпал из воздушного шара: подробности трагедии
ЧП под Львовом - мужчина выпал из воздушного шара (иллюстративное фото: pixabay.com)

Мужчина вывалился из корзины воздушного шара

ЧП под Львовом произошло в 1 июня около 21:00 возле села Репехов. В полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина выпал из корзины воздушного шара. От тяжелых травм он скончался на месте. Об этом говорится в сообщении нацполиции Львовской области.

Правоохранители становили, что погибший был жителем одного из сел Пустомытовского района Львовской области. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. При этом полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Под Львовом мужчина выпал из воздушного шара: подробности трагедии

ЧП под Львовом - мужчина выпал из воздушного шара (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что в оккупированном Крыму одиннадцатилетнюю девочку унесло в море на воздушном шаре. Инцидент произошел в Феодосии. Семья из четырех человек каталась на воздушном шаре, но при приземлении корзина сильно ударилась об землю и с нее вылетели три человека вместе с инструктором. При этом в шаре остался ребенок.

Ранее сообщалось о том, что в Житомире 15-летний школьник-герой вытащил двух детей из реки. Парень спас 2-летнюю девочку и ее 4-летнего брата, которые прыгнули в реку и их унесло течением. Если бы не школьник, то дети бы утонули.

И. о руководителя главного управления Нацполиции в Житомирской области Артем Лысогор поблагодарил смельчака и вручил ему подарок на школьной линейке.

Убивают птиц и засоряют планету: Супрун призвала отказаться от воздушных шариков ЧП в школе под Львовом: дети в опасности
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