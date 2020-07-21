Під Львовом молодого чоловіка атакувала змія: рептилії стають агресивними

У Львівській області на 30-річного чоловіка напала змія. Рептилія атакувала місцевого жителя під час його відпочинку на природі. Інцидент стався 19 липня.

Відзначимо, що зараз через жару рептилії в Україні активізувалися і стали проявляти агресію. Як повідомляє регіональне управління ДСНС, в лікарню поступив чоловік 1990 року народження з укусом змії на пальці.

"О 16:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в приймальне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1990 року народження, житель м. Львова з діагнозом - укус змії пальця на правій руці", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Житель Львова під час нападу змії був у селі Ялинкувата Сколівського району, він зовсім не підозрював про небезпеку.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними й уважними вирушаючи в ліс або на природу.

Яка саме змія напала на чоловіка - не уточнюється.

Відзначимо, що зараз рептилії помічені не тільки в лісовій місцевості. У Дніпрі величезна півтораметрова змія залізла на дитячий майданчик і викликала паніку серед городян.

Раніше ми писали, що в Україні активізувалися отруйні змії, які зовсім не бояться людей. Так, в парку на Волині помітили гадюку звичайну, а в Дніпрі зі скверу рятувальники ДСНС вивезли якомога далі в ліс степову гадюку.