Во Львове сделали уникальную операцию, которых в практике мировой медицины раньше не было

Ноги болели так, что не мог спать

Во Львовскую областную клиническую больницу поступил необычный пациент из Червонограда. 65-летний Владимир был госпитализирован с диагнозом ишемия нижних конечностей. А операцию хирурги вынуждены были проводить на сонных артериях. И потребность оперативного вмешательства по поводу ишемии нижних конечностей отпала, потому что проблема исчезла. В мировой литературе сосудистые хирурги не нашли ни одного подобного случая.

Владимир жаловался на боли в обеих ногах, особенно – в левой. Он не мог ходить без передышки, и от боли не мог спать. По его словам, нога болела так, что ночью он каждый час просыпался и должен был ходить по дому 15 минут.

"Я не спал семь месяцев. Лежу, полежу час, начинаю дремать и должен встать, походить минут 15, потому что нога пекла огнем. И так всю ночь. Я лежал в больнице в Луцке, принимал капельницы, но они так и не помогли", – рассказал пациент.

Операция была рискованна

У мужчины диагностировали ишемию нижних конечностей и помочь ему могла только сложная операция. Луцкие врачи посоветовали ему поехать во Львов и обратиться к профессору и сосудистому хирургу Игорю Кобзе.

Врач подтвердил диагноз – ишемия третьей степени, которая не давала Владимиру ходить и спать. Во Львове ему измерили давление на ноге, выше косточки и на руке. По стандартам, на ноге должно быть выше давления на руке. А у Владимира было совсем наоборот, на ноге – 50, а на руке – 180, что дает соотношение менее 0,3. Чем ниже это соотношение, тем хуже состояние пациента, поэтому это был абсолютный показ к оперативному вмешательству.

Операция должна быть сложной и рискованной. Обследование показало, что у мужчины закрыта подвздошная артерия, которая находится в брюшной полости. Ему нужно было поставить искусственный протез, который мог отторгнуться. Такие случаи встречаются по всему миру. Но и без операции Владимир уже не мог обойтись.

Обследование перед операцией также показало, что у пациента критический стеноз сонных артерий. То есть полностью забиты бляшки, одна сужена на 99%, вторая на 95%.

"В такой ситуации нельзя было делать операцию, потому что можно было спровоцировать инсульт. Сначала следует освободить от бляшек сонные артерии, обеспечить нормальное кровоснабжение мозга, а потом уже браться за другую операцию", – пояснил профессор Кобза.

Поскольку у Владимира болела больше левая нога, врачи решили оперировать сначала правую сонную артерию, потому что мозг отвечает за противоположную сторону.

После операции боль ушла

Первую операцию провели в январе - на сонной артерии под местным обеззараживанием. Именно такой способ дает на 40% меньше послеоперационных осложнений. Хирурги могут сразу увидеть пережим сонной артерии, которое приводит к нарушению мозгового кровообращения, и сразу отреагировать.

Если бляшка у сосуда имеет 1,5-2 см, то она считается большой. У Владимира бляшка была аж 4 см и еще удлинена.

И уже через несколько часов после операции пациент сообщил, что у него перестала болеть нога, только еще терпит палец. На следующий день он уже мог ходить, проходил все большее расстояние и боли в ноге не было. Соотношение давления выросло сразу вдвое.

"После операции я впервые за длительное время выспался. Нога уже не болела и я не просыпался ежечасно посреди ночи", - добавил Владимир.

Врачи отпустили его домой с условием, что через месяц-два будет проведена операция на второй сонной артерии.

На второй сонной артерии бляшка была 6 см. Операцию провели в апреле, также под местным наркозом. Онемение пальца тоже прошло.

В практике медицины таких случаев не было

По словам профессора Кобзы, у него были раньше пациенты с ишемией нижних конечностей, которым после операции на сонных артериях становилось значительно лучше. За 22 года практики таких пациентов было 20.

Владимир сейчас может пройти на более длинные расстояния, боль ушла. И сейчас сосудистые хирурги говорят, что потребности делать операцию на нижних конечностях больше нет.

Кроме того, после операции с таким неожиданным результатом сосудистые хирурги хотели узнать, были ли случаи в клиниках Европы и мира. Но они не нашли ни одного описанного подобного случая в медицинской литературе.

Пациент и его спасители: профессор Игорь Кобза и сосудистая хирургиня, лечащий врач Юлия Мота (фото: zaxid.net)