Во Львове студенты разрабатывают ошейник, который будет переводить с кошачьего языка на человеческий

Идейный вдохновитель разработки, аспирант кафедры систем искусственного интеллекта Института компьютерных наук и информационных технологий НУ "Львовская политехника" Андрей Михайлов рассказал, что начал работу над этим проектом еще когда учился на бакалаврате. У него сейчас дома 4 пушистика - Джек, Джеки, Мурка и Алиса.

"Коты у нас жили всегда. Было время, что их даже шестеро было. Я могу расписать все их родословные и истории, которые я помню. Это могло быть как "Игра престолов" о моих котах", - шутит Андрей.

Джеки - черная миниатюрная киска с белой рубашкой и белыми носочками, Мурка и Алиса - белые с рыжими вкраплениями, а Джека дома называют чертенок, потому что ночью его почти не видно.

"Алиса очень болтлива, Мурка мурлычет, Джеки немного пуглива. А Джек стережет территории и иногда любит спать с дедушкой", - описал своих питомцев изобретатель.

Еще у него был кот по имени Зевс, голубоглазый блондин, не любивший сидеть на руках, но любивший садиться рядом и говорить с человеком. Так же сейчас любит поговорить Алиса.

"К сожалению, сейчас сказать четко что она говорит - невозможно. Но четко можно отличить, когда она интересуется, что у меня есть в руках или просит есть, или хочет, чтобы я с ней поиграл или погладил. Я заметил, что мои коты могут подойти, тихонько мяукнуть и перевернуться, чтобы погладил. Алисе нравится, когда я к ней обращаюсь по имени", - говорит программист.

Команда разработчиков ошейника (фото из архива Андрея Михайлива)

Наблюдая за своей кошачьей семьей, Андрей решил создать онлайн-переводчик с кошачьего языка на человеческий. В свое время он при выборе темы для бакалаврского диплома он выбирал между идеями создать работа или ошейник для кошек и выбрал кошек.

Сейчас создан первый тестовый экземпляр ошейника, который напечатали с помощью 3D принтера.

"Сейчас разрабатываем микросхему умной системы, которая будет собирать и передавать данные. Также закончили работу над основой сервера и тренируем искусственный интеллект распознавать звуки, которые издают коты. И завершаем дизайн мобильной аппликации. В ближайшие недели мы планируем завершить эту работу и начать компоновать", – рассказывает Андрей Михайлов.

Один из первых кошек, который примерил умный ошейник - кот Кондрат, принадлежащий Ирине Искович, также участвующей в разработке.

"После того, как надели ошейник, мы перевели, что он ест твердую пищу, мурлычет и громко говорит. К сожалению, у нас малая база звуков, которые издает кот. Сейчас мы можем отличать очевидные звуки", – говорит программист.

Первый кот в ошейнике (фото из архива Андрея Михайлива)

Поэтому после компиляции системы разработчики будут искать желающих, которые станут тестерами и первыми пользователями.

В будущем программа, установленная на мобильном устройстве владельца кота, будет переводить кошачьи звуки в слова, которые можно будет прочитать на дисплее.

Так, по словам автора проекта, кот сможет сообщать своему владельцу или его что-то болит, не испуган ли он или голоден, нравится ли ему эта еда. А также, чтобы дали коту покой. Философских разговоров кот с хозяином вести не будет. По крайней мере, пока.

"Думаю, что этой аппликацией будут заинтересованы ветеринары. А также, если вы оставляете животное на кого-то, то дистанционно сможете проверить, как оно себя чувствует", - говорит аспирант.

Поговорить с котом с помощью умного ошейника можно будет на разных языках. Сейчас команда хочет локализовать продукт на украинском, английском, японском и языках стран Европы.