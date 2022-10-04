Во Львове врачи спасли жизнь младенцу: провели уникальную операцию сразу после рождения

Во Львове врачи провели уникальную операцию новорожденному сразу после родов. Малыша из родзала сразу передали хирургам, чтобы исправить врожденную патологию.

Малыш родился с тяжелой патологией - его кишечник был наружу. О том, что у ребенка есть врожденная патология, мама Ирина узнала незадолго до родов. Она во время беременности находилась за границей. Но рожать ребенка решила в Украине.

На плановом обследовании врачи ей сообщили, что у малыша врожденная патология развития кишечника - гастрошизис.

Это дефект передней брюшной стенки, небольшое отверстие, через которое выпадают петли кишечника и другие органы. Хирурги рассказали Ирине, что в детской больнице Св. Николая открылось отделение, где смогут принять роды и сразу провести операцию.

Ирине на 38 неделе беременности провели кесарево сечение. И сразу, как малыш родился, его передали хирургам в соседнюю операционную. У врачей была ровно одна минута, чтобы провести оценку кишечника и выбрать нужную методику для операции.

Хирурги выбрали метод английского хирурга Бианчи. Этот способ относится к мировым стандартам лечения гастрошизиса.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Хирурги Галина Курило и Андрей Дворакевич осторожно уложили петли кишечника в брюшную полость без расширения отверстия. А потом зашили брюшную полость.

Сейчас малыш находится под наблюдением специалистов отделения интенсивной терапии новорожденных. Ему обеспечили условия для поддержки функций жизненно важных органов и систем, восстановления функций желудочно-кишечного тракта малыша.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Операция минимизировала риск осложнений и предупредила развитие инфекций вне брюшной стенки кишечника. Путь малыша к выздоровлению теперь будет значительно короче.