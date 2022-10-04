У Львові лікарі врятували життя немовляті: провели унікальну операцію одразу після народження

У Львові лікарі провели унікальну операцію новонародженому одразу після пологів. Малюка з пологової зали одразу передали хірургам, щоб виправити вроджену патологію.

Маля народилося з тяжкою патологією - його кишечник був назовні. Про те, що дитина має вроджену патологію, мама Ірина дізналася незадовго до пологів. Вона під час вагітності перебувала за кордоном. Але народжувати дитину вирішила в Україні.

На плановому обстеженні лікарі їй повідомили, що у малюка вроджена патологія розвитку кишечника – гастрошизис.

Це дефект передньої черевної стінки, невеликий отвір, через який випадають петлі кишківника та інші органи. Хірурги розповіли Ірині, що у дитячій лікарні Св. Миколая відкрилося відділення, де зможуть прийняти пологи та одразу провести операцію.

Ірині на 38 тижні вагітності провели кесарів розтин. І одразу, як малюк народився, його передали хірургам до сусідньої операційної. У лікарів була рівно одна хвилина, щоб провести оцінку кишечника та вибрати потрібну методику для операції.

Хірурги обрали метод англійського хірурга Біанчі. Цей спосіб належить до світових стандартів лікування гастрошизису.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Хірурги Галина Курило та Андрій Дворакевич обережно поклали петлі кишечника в черевну порожнину без розширення отвору. А потім зашили черевну порожнину.

Наразі малюк перебуває під наглядом фахівців відділення інтенсивної терапії новонароджених. Йому забезпечили умови для підтримки функцій життєво важливих органів та систем, відновлення функцій шлунково-кишкового тракту малюка.

Фото: facebook.com/1tmolviv

Операція мінімізувала ризик ускладнень та попередила розвиток інфекцій поза черевною стінкою кишечника. Шлях малюка до одужання тепер буде значно коротшим.