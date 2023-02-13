Во Львове за 37 миллионов продают VIP-квартиру с "хорошим видом": как выглядит жилье

Расположена "золотая" квартира в "гостином доме" на улице Червоной, 29, во Франковском районе Львова. Это пятиэтажное здание 2011-2015 годов постройки (серия "чешка"). Сам дом на 24 квартиры, имеет два подъезда. Стены из кирпича.

Как выглядит элитная квартира во Львове на ул. Червоной, 29, за 950 тысяч долларов (фото: dom.ria.com)

Апартаменты состоят из двух квартир в два уровня, была добавлена документально лестничная клетка. Предусмотрена возможность подняться на лифте из подземного паркинга на частную лестничную площадку. Как отмечается в объявлении на сайте Dom.Ria, можно запрограммировать лифт на чип, чтобы кроме владельцев никто не мог заехать на этаж.

Вместе с квартирой идут два паркоместа в паркинге на 3 авто. В здании прекрасная шумо- и звукоизоляция.

Во Львове продают 6-комнатную квартиру в пентхаусе на ул. Червоной, 29, за почти миллион долларов (фото: dom.ria.com)

На огромной террасе есть специальное укрепление для установки открытого джакузи, а еще там обустроена сауна. Новых владельцев элитной квартиры ждет жилье с "хорошим видом" в престижном районе, указывается в объявлении.

Квартира с очень качественным современным дорогим ремонтом, меблированная по спецзаказу из дерева, вся установленная техника - известных немецких брендов. На одном этаже в квартире камин из рыжего мрамора, на втором - из песчаника.

Двухэтажная квартира с огромной трассой во Львове за 950 тысяч долларов (фото: dom.ria.com)

В квартире индивидуальное газовое отопление, центральный водопровод, двухконтурный котел. Есть кабельное ТВ, проводной интернет, вентиляция.

В санузлах и на кухне на полу и стенах натуральный мрамор белый и черный. На полу паркет в одной квартире из сосны, в другой из дуба. Пол с подогревом.

Как выглядит львовская квартира на ул. Червоной, 29, за около 37 миллионов гривен (фото: dom.ria.com)

В квартире кухня-студия, три санузла, четыре спальни, холл, гостиная, прихожая, столовая, три балкона.

В характеристиках помещения указывается, что жилье не использовалось с момента постройки. Планировка квартиры: комнаты смежно-раздельные, высота потолков 3 метра, в апартаментах дизайнерский ремонт, утепление наружное и внутреннее.

Во Львове продают квартиру за почти миллион долларов (фото: dom.ria.com)

Более детально о VIP квартире за 950 тысяч долларов в пентхаусе Львова можно узнать, посмотрев видеогид с подробным обзором апартаментов.

Видео: обзор элитной квартиры на ул. Червоной, 29, во Львове

Что еще можно купить за такие деньги?

Цена этой элитной львовской квартиры соизмерима со стоимостью или готового к заселению острова на побережье Никарагуа, или же, к примеру, неосвоенного анклава во Французской Полинезии. Так, за миллион долларов можно купить настоящий частный остров.

А еще примерно на такую сумму можно инвестировать в шикарную квартиру в Нью-Йорке (1,1 миллиона долларов), купить картину известного художника-импрессиониста 1868 года Огюста Ренуара "Девушка с зонтиком", или же направить средства на благотворительность, а также - поддержать украинских защитников и помочь ВСУ приблизить победу над российскими оккупантами и освобождение всей территории Украины.