У Львові жінка напала на патрульних: повідомила про домашнє насильство

До Львова молода жінка викликала поліцію, а потім накинулася з кулаками на патрульну. Дівчина зателефонувала на гарячу лінію і повідомила про домашнє насильство. За вказаною адресою негайно виїхала машина патрульних.

Інцидент стався вночі, 2 липня. 20-річна жителька Львова зателефонувала на оперативну лінію 102 близько 4 години ранку і повідомила про домашнє насильство. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульної поліції. Деталі пригоди розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

За вказаною адресою патрульні виявили чоловіка, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Чоловік на очах у патрульних спробував сісти у свій автомобіль і зникнути з місця події. Патрульні зупинили машину і завадили чоловіку виїхати.

Поки поліцейські з'ясовували особу 23-річного львів'янина, до них несподівано вибігла його дружина, яка також перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Вона напала на патрульну і нанесла їй тілесні ушкодження.

З'ясувалося, що повідомила про домашнє насильство і викликала патрульних саме ця молода жінка. За фактом нападу на співробітника поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком на п'ять років.

На другого учасника конфлікту також відкрили кримінальну справу, за фактом правопорушення по 1 ч. ст. 286-1 (Управління транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) Кримінального кодексу. Санкції цієї статті передбачають покарання у вигляді штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуці поліцейський зламав руку чоловікові, який відмовлявся від госпіталізації.

А також ми розповідали про те, що інцидент з побиттям школяра у Львові отримав несподіване продовження.