У Львові помер відомий український актор театру і кіно

Євген Федорченко помер сьогодні, 13 січня, у Львові. Відомий актор зіграв понад 100 ролей в театрі і кіно.
Про смерть Федорченка повідомила його дочка Олена на своїй сторінці в Facebook.
"Таточку, як же боляче. Люблю", - написала Олена.
Про місце і час прощання дочка пообіцяла повідомити пізніше.
Євген Федорченко (фото: facebook.com/Елена Федорченко)
Євген Федорченко народився в 1946 році в Старосамбірському районі. Він закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища, а потім Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
Він був художнім керівником і режисером-постановником творчого об'єднання "Ретро шлягер", актором Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
Федорченко побував на гастролях у багатьох країнах і об'їздив всю Україну.
У 1992 році отримав почесне звання Заслужений артист України, в 2006 році - Народний артист України, а в 2007 році - звання "Майстер сцени".
Нагадаємо, із-за хвороби раптово померла беззмінний видавець Vogue UA Олена Чернова. З січня 2008 року вона була керівником групи глянцевих журналів в "Українському медіа холдингу".
Днями також пішов з життя відомий російський актор Герілович Олексій Герілович, який був зіркою серіалу "Глухар".