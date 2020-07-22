У Львові помер однорічний хлопчик через неправильний діагноз: лікарі помилки не визнають

У Львові померла однорічний дитина в лікарні від хвороби Кавасакі - захворювання кров'яних судин, рідкісний запальний синдром, якими страждають діти у віці до 5 років.

Трагедія сталася після того, як лікарі іншої клініки в місті Стрий не змогли поставити правильний діагноз і безрезультатно лікували малюка від ГРЗ і фарингіту, хоча терапія не мала жодного ефекту. Про це розповіла мама дитини Юлія Печар у Facebook.

Вже після смерті маленького Марка жінка звернулася зі скаргою на халатність медиків, але ті своєї провини не визнали.

22 липня Юлія поінформувала, що дії лікарів зараз розслідують правоохоронці. Так, 20 липня стрийська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК (неналежне виконання професійних обов'язків лікарями).

За словами мами дитини, проблеми зі здоров'ям у хлопчика виникли в лютому. У нього піднялася температура вище 38 градусів, і батьки звернулися в поліклініку Стрийської ЦРЛ до дільничного педіатра Бунька В.М. За направленням лікаря був зроблений загальний аналіз крові та огляд, призначили лікування "Нурофен", "Анальдин", "Хлорофіліпт" та багато пиття.

Але Марку ставало тільки гірше і температура піднімалася ще вище. Тоді лікар Коцина М.С. діагностувала ГРЗ, фарингіт, гіпертермію і направила на лікування в денний стаціонар. За тиждень у хлопчика взяли тільки аналіз сечі.

"Лікування було стандартне: в/в введення антибіотопів та інфузій. Під час лікування у сина з'явилися нові симптоми (збільшений шийний лімфовузол, червона слизова оболонка очей, малинові губи та ротова порожнина та висипка в паховій зоні, а також набряки долонь). На нові симптоми лікар відповіла, що такий стан при ГРЗ - це норма. Бачачи такі симптоми лікар не провела жодного додаткового обстеження", - розповіла Юлія.

На питання, чому синові не стає краще, лікар відповіла: "хочете - зробіть рентген".

Далі стан хлопчика все погіршувався, медики запідозрили пневмонію.

Коли ж маленького Марка батьки доставили на консультацію до гематолога в "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр" у Львові, хлопчика госпіталізували через критичний стан по проведених обстежень: УЗД внутрішніх органів, серця, суглобів, лімфатичних вузлів, ЕКГ серця, рентгена та різних аналізів.

"Ми повідомили лікуючому лікарю про всі попередні симптоми які були під час лікування в Коцини М.С. Та все ж таки зібравши наявні ознаки та спираючись на проведену ними діагностику хвороби лікарі дійшли висновку що швидше за все це хвороба Кавасакі, але на жаль картина хвороби була стерта неправильним лікуванням Коцини М.С.,бо усі симптоми хвороби проявлялися із самого початку. Нам негайно призначили лікування відповідно протоколу хвороби ( імуноглобулін та аспірин), але це вже було запізно. У сина стався розрив аневризми коронарних артерій. Мого сина не стало 08.03.2020 року. Посмертно підтверджено клініко- патологоанатомічною експертизою діагноз Хвороба Кавасакі", - йдеться у публікації.

Стрийські лікарі своєї провини не визнають та наголошують, що синдром Кавасакі - рідкісна і складна хвороба і не кожен педіатр стикається з нею у своїй практиці. Про це пише "Zaxid.net".

"09.07.2020 року відбулося засідання медичної ради, яка прийняла рішення про те, що надання медичної допомоги дитині М.Р. Печар, 2019 р.н., відповідає вимогам клінічного маршруту пацієнта з гострою інфекцією верхніх дихальних шляхів неуточненою, гострим фарингітом та вимогам протоколу надання медичної допомоги "Пневмонія у дітей", - йдеться у висновку стрийських лікарів.

Директор Стрийської ЦРЛ Олексій Ігнатов заявив, що за його 20-річну лікарську практику хвороба Кавасакі - тільки другий такий випадок. У випадку з Марком Печаром, запевняє він, діагноз встановили вже у Львові, раніше його запідозрити "було неможливо, оскільки не було інших симптомів, крім високої температури".

Маленький Марк (фото з Facebook-сторінки Юлії Печар Трухіної)

Раніше повідомлялося, що під Львовом лікарі підуть під суд за смерть хлопця, який п'ять днів мучився від апендициту.

Нагадаємо, що нещодавно у Кривому Розі лікарі лікували перелом стегна вітамінами, і пацієнтка померла.