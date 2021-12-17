У Львові на церемонії відкриття головної новорічної ялинки стався конфуз (фото та відео)

17-метрове святкове дерево традиційно встановили на Соборній площі біля оперного театру ім. Соломії Крушельницької.

Засвідчити "офіційне" зародження різдвяної новорічної атмосфери сьогодні ввечері зібралися сотні львів'ян та туристів. Хто не прийшов сам, міг спостерігати за церемонією запалення ялинки в режимі онлайн.

Заходи почалися о 18: 00 і проходили під несильним дощем. Перед мешканцями та гостями Львова виступили чиновники з вітальною промовою та найкращими побажаннями. Після цього включили ілюмінацію і стали запалювати гірлянди на ялинці... але не все вийшло гладко.

Спочатку засяяла тільки половина пишного святкового дерева, і зірка на верхівці теж залишилася темною. Це стурбувало спостерігаючих за церемонією, і в мережі під постом з відео трансляції стали з'являтися здивовані коменти:

"А що ж пів ялинки тільки засвітилося? І зірка не запалилася?"

"І...???"

Також на ролику про захід можна почути здивовані вигуки людей - що ж з іншим освітленням?

Головна новорічна ялинка у Львові 17 грудня запалювалася поступово (фото: скріншот)

Втім, така пауза тривала недовго, і незабаром засяяло вже все святкове вбрання на ялинці, під оплески львів'ян.

Відео, як відкривали новорічну ялинку у центрі Львові 17 грудня

На сьогоднішній церемонії також виступала хорова капела "Дударик". Пластуни передали Вифлеємський вогонь.

Крім запалення ялинки, відбулося відкриття і Різдвяного ярмарку.

У Львові пройшла церемонія відкриття новорічної ялинки 17 грудня (фото: city-adm.lviv.ua)

Як розповідали в мерії, новорічне дерево цього року місту подарував 85-річний житель села Оброшине Василь Козленко, а вік самої хвойної красуні - 35 років.

У Львові засяяла новорічна ялинка на центральній площі (фото: city-adm.lviv.ua)

До речі, до зимових свят у Львові спеціально розробили нову концепцію оформлення міста з використанням різдвяного "павука" та окремих елементів - ромбів. За словами художників, ромб давно символізував в традиційних українських орнаментах життя і рід, тому композиційно він став присутнім в орнаментах ялинки, ілюмінаціях вулиць, фотозонах тощо.

У центрі Львова відкрили новорічну ялинку та Різдвяний ярмарок 17 грудня (фото: city-adm.lviv.ua)