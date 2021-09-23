У Львові рятують дівчинку, у якої вражені 80% легенів: все починалось, як застуда

В якому стані дівчинка

Так, дівчинка із Львівської області. Коли дівчинка захворіла, у неї був кашель та нежить і це було схоже на звичайну застуду. Однак, через три дні стан дівчинки різко погіршився і її госпіталізували в лікарню "Охматдит".

У дівчинки діагностували двобічну полісегментарна пневмонію, викликану SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС III ступеня. Легені дитини уражені на 80%. Зараз дихати їй допомагає апарат ШВЛ.

"Якщо індекс оксигенації буде знижуватися, негативна динаміка буде зберігатися, під'єднаємо дитину до ЕКМО", - каже завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії львівського "Охматдиту" Віра Приймакова.

Окрім того, лікарі закликали батьків при перших симптомах коронавірусної інфекції звертатись до сімейного лікаря. Також додали, що у ковід-відділенні львівського "Охматдиту" перебуває 13 дітей.