У Львові спалили авто відомої журналістки: всі подробиці та фото

У Львові спалили авто Mitsubishi Colt, яке належить журналістці Радіо Свобода Галині Терещук. Інцидент стався в ніч з 29 на 30 січня. Про це розповів чоловік постраждалої Василь Терещук на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік, який також є журналістом, розповів, що за словами його сусіда, невідомий з капюшоном на голові поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх.

У Львові спалили авто журналістки Галини Терещук (фото: facebook.com/vasyl.tereshchuk)

Сусід з свого вікна закричав людині, що він робить, або він хоче спалити всю вулицю. На що той відповів, що хоче спалити тільки одну машину. На щастя, ніхто не постраждав, але вогонь знищив передок автомобіля.

У Львові спалили авто журналістки Галини Терещук (фото: facebook.com/vasyl.tereshchuk)

"Ми журналісти. У нас є тільки наша робота. Це напад на нас і свободу слова в Україні", - написав Василь.

Нагадаємо, що невідомі вщент спалили авто однієї з засновниць громадської організації "Батьки SOS" Олени Парфьонової. Активістка опублікувала фото і розповіла, що вранці прийшла до своєї машині і побачила, що вона повністю знищена вогнем.

За попередньою інформацією, займання сталося всередині автомобіля через коротке замикання, але Парфьонова зазначила, що їй часто надходили погрози, тому вона пов'язує інцидент зі своєю громадською діяльністю.