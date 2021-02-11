RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Львові через сніг в магазині обвалився дах: відео з місця НП

Автор: Роман Мирончук

У Львові в четвер, 11 лютого, біля супермаркету "Рукавичка", обвалився дах добудови, яка знаходилася з боку магазину. Інцидент стався о 17:30 на вулиці Луганська 6 у магазині "Гора".

Про це повідомляє "Варта1".

Популярні новини
На мові Терешкової і Будди: про що зараз пише скандальна педагог Більченко 08 лютого 2021
У метро Києва – колапс, люди злі: відео з "Контрактової площі" 09 лютого 2021
"Укрзалізниця" вляпалася в новий скандал: пасажири поскаржилися на укуси 09 лютого 2021
Весна в Україні стане екстремальною: кліматологи приголомшили прогнозами 08 лютого 2021
Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту 09 лютого 2021
Зірка фільмів "Афоня" і "Міміно" Леонід Куравльов зник у Росії 08 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
Лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які сповільнюють старіння 09 лютого 2021

Сніг у Львові обрушив в магазині дах (фото: varta1.com.ua)

На місце НП приїхали рятувальники і патрульна поліція міста. Відомо, що у приміщенні на той момент перебувала співробітниця магазину, але вона, на щастя, не постраждала.

Сніг у Львові обрушив в магазині дах (фото: varta1.com.ua)

За словами працівників служби ДСНС, жінку вивели з магазину, вона не травмувалася, але зараз знаходиться в стані шоку.

Сніг у Львові обрушив в магазині дах (відео: YouTube)

Зазначимо, що Львів продовжує засипати снігом вже п'ятий день. Місцева влада закликала жителів міста залишатися вдома і працювати дистанційно. За останні два дні в місті випала місячна норма опадів.

При цьому розчищений тільки центр Львова, жителям іншої частини міста доводиться пробиратися через півметрові замети.

За прогнозами синоптиків, снігопади триватимуть ще дві доби, а на вихідних почнуться серйозні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -12... -15 градусів.

Нагадаємо, негода в Україні розігралася в значній частині країни. Снігопад у столиці не припиняється четверту добу, у західних регіонах через сніжну бурю ввели обмеження руху транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Львівснег
Читайте також
У Львові знайшли, тих хто осквернив пам'ятник Бандері. Це двоє студентів місцевого ВНЗ
Негода у Львові: випало 35 см снігу, рекомендують ввести додатковий вихідний
Прогноз погоди