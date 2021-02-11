У Львові через сніг в магазині обвалився дах: відео з місця НП

У Львові в четвер, 11 лютого, біля супермаркету "Рукавичка", обвалився дах добудови, яка знаходилася з боку магазину. Інцидент стався о 17:30 на вулиці Луганська 6 у магазині "Гора".

Про це повідомляє " Варта1 ".

Сніг у Львові обрушив в магазині дах (відео: YouTube)

За словами працівників служби ДСНС, жінку вивели з магазину, вона не травмувалася, але зараз знаходиться в стані шоку.

Сніг у Львові обрушив в магазині дах (фото: varta1.com.ua)

На місце НП приїхали рятувальники і патрульна поліція міста. Відомо, що у приміщенні на той момент перебувала співробітниця магазину, але вона, на щастя, не постраждала.

Сніг у Львові обрушив в магазині дах (фото: varta1.com.ua)

Зазначимо, що Львів продовжує засипати снігом вже п'ятий день. Місцева влада закликала жителів міста залишатися вдома і працювати дистанційно. За останні два дні в місті випала місячна норма опадів.

При цьому розчищений тільки центр Львова, жителям іншої частини міста доводиться пробиратися через півметрові замети.

За прогнозами синоптиків, снігопади триватимуть ще дві доби, а на вихідних почнуться серйозні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -12... -15 градусів.

Нагадаємо, негода в Україні розігралася в значній частині країни. Снігопад у столиці не припиняється четверту добу, у західних регіонах через сніжну бурю ввели обмеження руху транспорту.