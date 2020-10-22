У Львові проповідник 15 років ґвалтував дітей: церква відхрестилася від нього

У Львові проповідник-педофіл 15 років ґвалтував дітей (колаж: РБК-Україна)

У Львові викрили проповідника, який вивозив дітей в табори, і там здійснював розпусні дії з ними

Проповідник-педофіл Роман Московченко зі Львова роками ґвалтував дівчаток у віці від 11 до 14 років. Він організовував дитячі табори, і батьки самі довіряли йому своїх дітей, адже він прикривався ім'ям церкви.

І хоча після затримання 46-річного зловмисника стали говорити про його тісні зв'язки з Українською греко-католицькою церквою, в організації поспішили відхреститися від Московченка, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

"Заступництвом церковних чинів він не користувався", - прокоментували в УГКЦ.

Таку заяву релігійна організація зробила попри те, що Роман Московченко є одним із співзасновників приватної католицької школи святої Софії у Львові. Також він очолював благодійну організацію "Діти Христа" при храмі УГКЦ.

Роман Московченко з дітьми (фото: PavlovskyNews)

Керівник пресслужби греко-католиків отець Павло Дроздяк каже, що Роман Московченко не мав ніякого відношення до церкви, а також не отримував благословення духовенства УГКЦ на організацію християнських таборів.

І хоча в церкві підтвердили, що Роман був "активним віруючим", всі його ініціативи щодо створення таборів або благодійних організацій не мали відношення до УГКЦ і не були узгоджені.

Крім того, в церкві заявили, що саме за ініціативою УГКЦ розпочалися слідчі дії проти Московченка. Також назвали брехнею інформацію про те, що проповідник ділився з УГКЦ грошима, які збирав від благодійників нібито на потреби сиріт та організацію таборів.

Сьогодні Роману Московченку загрожує до 15 років позбавлення волі. Він перебуває в СІЗО без права вийти під заставу.

Нагадаємо, що про злодіяння Московченка стало відомо ще в кінці вересня. Але справу почали розплутувати ще з грудня 2019-го. Тоді в поліцію звернулася 23-річна дівчина, яка в дитинстві стала його жертвою. Пізніше до неї приєдналися й інші дівчата з історіями наруги над собою.

На цю мить відомо про 11 жертв, але передбачається, що багато хто мовчить. Адже педофіл промишляв з 2005 року.

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