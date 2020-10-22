Во Львове проповедник 15 лет насиловал детей: церковь открестилась от него

Во Львове проповедник-педофил 15 лет насиловал детей (коллаж: РБК-Украина)

Во Львове разоблачили проповедника, который вывозил детей в лагеря, и там совершал развратные действия с ними

Проповедник-педофил Роман Московченко со Львова годами насиловал девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Он организовывал детские лагеря, и родители сами доверяли ему своих детей, ведь прикрывался он именем церкви.

И хотя после задержания 46-летнего злоумышленника стали говорить о его тесных связях с Украинской греко-католической церковью, в организации поспешили откреститься от Московченко, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

"Покровительством церковных чинов он не пользовался", - прокомментировали в УГКЦ.

Такое заявление религиозная организация сделала несмотря на то, что Роман Московченко является одним из соучредителей частной католической школы святой Софии во Львове. Также он возглавлял благотворительную организацию "Дети Христа" при храме УГКЦ.

Роман Московченко с детьми (фото: PavlovskyNews)

Руководитель пресс-службы греко-католиков отец Павел Дроздяк говорит, что Роман Московченко не имел никакого отношения к церкви, а также не получал благословения духовенства УГКЦ на организацию христианских лагерей.

И хотя в церкви подтвердили, что Роман был "активным верующим", все его инициативы по созданию лагерей или благотворительных организаций не имели отношения к УГКЦ и не были согласованы.

Кроме того, в церкви заявили, что именно по инициативе УГКЦ начались следственные действия против Московченко. Также назвали ложью информация о том, что проповедник делился с УГКЦ деньгами, которые собирал от благотворителей якобы на нужды сирот и организацию лагерей.

Сегодня Роману Московченко грозит до 15 лет лишения свободы. Он находится в СИЗО без права выйти под залог.

Напомним, что про злодеяния Московченко стало известно еще в конце сентября. Но дело начали распутывать еще с декабря 2019-го. Тогда в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая в детстве стала его жертвой. Позже к ней присоединились и другие девушки с историями надругательств над собой.

Всего на данный момент известно об 11 жертвах, но предполагается, что многие молчат. Ведь педофил промышлял с 2005 года.

Ранее мы писали, что полиция разоблачила известного фотографа-педофила, который годами насиловал детей по всей Украине