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У Львові прооперували чоловіка з рідкісним захворюванням: народився з патологією і не знав про це

Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі прооперували 23-річного хлопця, який народився з аномально зрощеними нирками. Зокрема, раніше хлопець про патологію не знав.

Про це повідомили на сторінці першого територіального медичного об'єднання міста Львова.

Так, хлопець звернувся до медиків з підвищеною температурою та болем-ниттям у спині.

"До нас потрапив молодий львів’янин з вродженою патологією - підковоподібною ниркою. Нижні частини його органів з’єдналися між собою. Така вроджена особливість часто супроводжується нетиповим відходженням сечоводу, яке ускладнює відтік сечі з нирки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така патологія провокує розвиток гідронефрозу - збільшення розміру нирки, що призводить до втрати її функції.

Медики розповіли, що патологію, яка зазвичай минає безсимптомно, у хлопця видавали підвищена температура та біль-ниття у спині.

Окрім того, така вроджена підковоподібна нирка вимагає особливої хірургічної тактики лікування. Тому урологи вирішили провести оперативне втручання лапароскопічне, тобто через невеликі розрізи.

За словами лікарів, пацієнт почувається добре і вже виписаний додому.

У Львові лікарі врятували чоловіка зі зрощеними нирками (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що під Львовом чоловік отримав 50% опіків тіла під час малювання картини.

Також ми писали, що у Львові хлопець проковтнув розпилювач від спрею.

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