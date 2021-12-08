У Львові прооперували чоловіка з рідкісним захворюванням: народився з патологією і не знав про це
У Львові лікарі прооперували 23-річного хлопця, який народився з аномально зрощеними нирками. Зокрема, раніше хлопець про патологію не знав.
Про це повідомили на сторінці першого територіального медичного об'єднання міста Львова.
Так, хлопець звернувся до медиків з підвищеною температурою та болем-ниттям у спині.
"До нас потрапив молодий львів’янин з вродженою патологією - підковоподібною ниркою. Нижні частини його органів з’єдналися між собою. Така вроджена особливість часто супроводжується нетиповим відходженням сечоводу, яке ускладнює відтік сечі з нирки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така патологія провокує розвиток гідронефрозу - збільшення розміру нирки, що призводить до втрати її функції.
Медики розповіли, що патологію, яка зазвичай минає безсимптомно, у хлопця видавали підвищена температура та біль-ниття у спині.
Окрім того, така вроджена підковоподібна нирка вимагає особливої хірургічної тактики лікування. Тому урологи вирішили провести оперативне втручання лапароскопічне, тобто через невеликі розрізи.
За словами лікарів, пацієнт почувається добре і вже виписаний додому.
У Львові лікарі врятували чоловіка зі зрощеними нирками (facebook.com/1tmolviv)
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