ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове прооперировали мужчину с редким заболеванием: родился с патологией и не знал об этом

Новина українською →
Львов, Среда 08 декабря 2021 14:48
Во Львове прооперировали мужчину с редким заболеванием: родился с патологией и не знал об этом Во Львове врачи спасли мужчину со сросшимися почками (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи прооперировали 23-летнего парня, который родился с аномально сросшимися почками. В частности, раньше парень о патологии не знал.

Об этом сообщили на странице первого территориального медицинского объединения города Львова.

Так, парень обратился к медикам с повышенной температурой и болью-нытьем в спине.

"К нам попал молодой львовянин с врожденной патологией - подковообразной почкой. Нижние части его органов соединились между собой. Такая врожденная особенность часто сопровождается нетипичным отхождением мочеточника, которое затрудняет отток мочи из почки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая патология провоцирует развитие гидронефроза - увеличение размера почки, что приводит к потере ее функции.

Медики рассказали, что патологию, которая обычно проходит бессимптомно, у парня выдавали повышенная температура и боль-нытье в спине.

Кроме того, такая врожденная подковообразная почка требует особой хирургической тактики лечения. Поэтому урологи решили провести оперативное вмешательство лапароскопическое, то есть через небольшие разрезы.

По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Во Львове прооперировали мужчину с редким заболеванием: родился с патологией и не знал об этомВо Львове прооперировали мужчину с редким заболеванием: родился с патологией и не знал об этомВо Львове прооперировали мужчину с редким заболеванием: родился с патологией и не знал об этомВо Львове врачи спасли мужчину со сросшимися почками (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что под Львовом мужчина получил 50% ожогов тела во время рисования картины.

Также мы писали, что во Львове парень проглотил распылитель от спрея.

Читайте РБК-Украина в Google News
операция врачи
LITE
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой