Во Львове прооперировали мужчину с редким заболеванием: родился с патологией и не знал об этом

Во Львове врачи прооперировали 23-летнего парня, который родился с аномально сросшимися почками. В частности, раньше парень о патологии не знал.

Об этом сообщили на странице первого территориального медицинского объединения города Львова.

Так, парень обратился к медикам с повышенной температурой и болью-нытьем в спине.

"К нам попал молодой львовянин с врожденной патологией - подковообразной почкой. Нижние части его органов соединились между собой. Такая врожденная особенность часто сопровождается нетипичным отхождением мочеточника, которое затрудняет отток мочи из почки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая патология провоцирует развитие гидронефроза - увеличение размера почки, что приводит к потере ее функции.

Медики рассказали, что патологию, которая обычно проходит бессимптомно, у парня выдавали повышенная температура и боль-нытье в спине.

Кроме того, такая врожденная подковообразная почка требует особой хирургической тактики лечения. Поэтому урологи решили провести оперативное вмешательство лапароскопическое, то есть через небольшие разрезы.

По словам врачей, пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Во Львове врачи спасли мужчину со сросшимися почками (facebook.com/1tmolviv)