У Львові обстріляли пасажирський автобус: фото і відео інциденту

Сьогодні, 21 грудня, у Львові близько 7:35 пасажирський автобус, який прямує за маршрутом 4А, потрапив під обстріл. Невідомі обстріляли автобус, який їхав зі спального району Сихів у центр міста. Про це повідомив місцевий житель Назар Радченко в Facebook.

Чоловік розповів, що вранці він їхав на роботу і сидів на місці біля вікна, в яке був здійснений постріл. За словами жителя Львова у вікно автобуса вистрілили, коли він проїжджав біля гуртожитків.

У Львові відкрили стрілянину по пасажирському автобусу (фото: facebook.com/Назар Радченко)

Поліція Львівської області встановила, що постріл був зроблений з пневматичної зброї. Кулька потрапила у бокове вікно автобуса і пробила його наскрізь.

У Львові відкрили стрілянину по пасажирському автобусу (фото: facebook.com/Назар Радченко)

Чоловік, що сидів поруч, не постраждав, але зазначив, що все скло ледь не посипалося на нього після цього пострілу.

У Львові відкрили стрілянину по пасажирському автобусу (відео: YouTube)

Правоохоронці роблять все можливе, щоб встановити особу того, хто стріляв по автобусу. В даний час вирішується питання правової кваліфікації події.

У Львові відкрили стрілянину по пасажирському автобусу (відео: YouTube)

Нагадаємо, що невідомі напали на швидкісний поїзд Інтерсіті №763 Київ-Одеса і закидали вагони камінням. Інцидент стався у Фастівському районі Київської області.

Після цього нападу в чотирьох вагонах поїзда були розбиті шість бічних вікон. Під час події ніхто з пасажирів поїзда не постраждав.