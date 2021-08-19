У Львові виявили небезпечного павука: як він виглядає

Тигрового павука, або як його називають в народі павука-осу, виявив у своєму дворі житель селища Солонка Львівської області. Павук сидів на листі винограду, який росте по стіні приватного будинку.

Відрізнити павука Аргіопа Брюнніха (Аргіопа тигрова) нескладно – крім забарвлення на животі, у комахи видно поперечні смуги на спині, а також зигзагоподібну павутину – характерну рису цього павука.

У Львові виявили павука-осу

Укуси цього павука небезпечні, оскільки вони містять небезпечну отруту. Ця отрута може викликати підвищення температури тіла, нудоту і сильні болі. Як відзначають фахівці, отрута цих павуків для людини не смертельна. Однак неприємності зі здоров'ям від його укусів можуть бути. Особливо небезпечні такі павуки для алергіків.

Варто відзначити, що даний вид павука раніше зустрічався тільки на рівнинах і в західних областях його бачили рідко. Однак, в коментарях під постом жителі Львова та області почали масово публікувати фотографії павука-оси та відзначати, що комаха була помічена не тільки в приватних дворах, але й у квартирах багатоповерхівок і навіть в машинах.

У Львові виявили павука-осу