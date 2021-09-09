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У Львові знайшли "котячого мера", що втік з міськради: воля відгукнулася тварині травмою

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Львів, Четвер 09 вересня 2021 00:08
У Львові знайшли "котячого мера", що втік з міськради: воля відгукнулася тварині травмою Фото: кіт мера Львова Левчик (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Володимир Костирін

У Львові кіт на ім'я Левчик, який проживає в міській раді як загальний улюбленець співробітників місцевого органу влади й отримав прізвисько "котячий мер", втік після проведення в будівлі навчань силовиків, але через день пухнастика знайшли на Площі Ринок.

Про це 8 вересня повідомив голова адміністрації мера Львова Євген Бойко у своєму Facebook.

Чиновник уточнив, що тварину помітила на вулиці біля Ратуші, де він ховався під верандою, співробітниця мерії, і хвостатого тут же поспішили забрати додому - в міськраду.

Доба поза робочими кабінетами на свіжому повітрі відгукнулася для кота легкими тілесними ушкодженнями - Левчик став кульгати на задні лапки.

У Львові знайшли &quot;котячого мера&quot;, що втік з міськради: воля відгукнулася тварині травмою

"Котячого мера" Львова, який втік з міськради, вдалося знайти (фото: facebook.com/groups/hotline.lviv)

Так, після виявлення "котячого мера" тварину відвезли в клініку до ветеринарів.

Також в мережі опублікували відео, як господарі діставали переляканого кота з-під укриття, під яке мурзатий забрався.

Відео: у Львові співробітники мерії знайшли загубленого кота Левчика

Напередодні мер Львова Андрій Садовий опублікував пост про зникнення Левчика, і просив у разі виявлення зв'язатися з господарями, а також пообіцяв хороший подарунок тому, хто поверне тварину додому.

У Львові знайшли &quot;котячого мера&quot;, що втік з міськради: воля відгукнулася тварині травмою

Кіт Левчик, "котячий мер" Львова (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Кіт Левчик став проживати в будівлі мерії з початку вересня 2020 року. Раніше він був бездомним. Одного разу тварина забралася на дерево біля балкона міськради і не змогла злізти. Працівники допомогли його врятувати, потім підлікували рани хвостатого і залишили жити в приміщенні мерії.

Кота нерідко можна побачити на відео і фото із зустрічей чиновників на веранді з гостями, на різних заходах в міськраді.

Кота іноді одягають в презентабельний наряд з метеликом або значком про Львів на таких раутах.

Також тварині організували сторінку в мережі, де у хвостатого блогера вже кілька тисяч підписників.

@lvivcitycat

## Львів ##загублені

A-O-K - Tai Verdes

Відео: львівський кіт Левчик - місцева знаменитість

Раніше повідомлялося, що в Чернівцях комунальники взяли на роботу кота, і розповіли зворушливу історію пухнастиків.

Також ми писали про те, що у Києві кіт став рятувальником і "дослужився" до майора - тварину прихистив у себе пожежник, після чого пухнастик отримав люблячу сім'ю, догляд, і навіть роботу.

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